Fedez e il “sold out” al Forum: cosa dicono davvero i biglietti | La polemica continua

Da una parte Fedez parla di doppio sold out al Forum di Assago, ma le mappe dell’arena, le rimesse last-minute e FanSALE raccontano un quadro più sfumato. Ecco i fatti, tra settori chiusi, posti riaperti e semantica da live-industry dopo la polemiche sulle ultime rime del rapper

A distanza di due giorni dalla pubblicazione sui social di qualche rima molto provocatoria da parte di Fedez, in particolare su Jannik Sinner, la segretaria PD Elly Schlein e il giovanissimo Carlo Acutis, beatificato pochi giorni fa, c’è ancora molta polemica intorno all’artista.

Fedez, e il sold out del Forum

Tutto dipende dal fatto che Fedez si è giustificato dicendo di non avere pubblicato quelle rime per promuovere i suoi due concerti al Forum, in programma sabato e domenica prossima… sottolineando – come già aveva fatto con alcuni annunci social a inizio estate che… “i due concerti del Forum erano andati sold out in poche ore”.

Il tema è però rimbalzato sui media quando diverse ricostruzioni hanno contestato quella narrazione, mostrando invece una notevole disponibilità per la seconda data e numerosi biglietti in vendita tra chi li aveva già acquistati per poi rimetterli in disponibilità.

Cosa risulta dai canali ufficiali

A ridosso degli show, lo stato delle vendite appare disomogeneo: per la prima data la dicitura “sold out” compare sui canali ufficiali, mentre per la seconda risultano ancora posti disponibili in vari settori.

Il nodo segnalato da più testate è la mappa: per Fedez, a differenza di altri artisti al Forum, la piantina dettagliata sarebbe stata rimossa o comunque resa non visibile in alcuni momenti, rendendo più difficile capire quali blocchi fossero effettivamente a vendita.

Il giallo FanSALE e i “blocchi produzione”

Un punto chiave riguarda FanSALE, la rivendita ufficiale collegata a TicketOne, distributore ufficiale della data. Secondo una ricerca sulla prima data sarebbero disponibili 1.100 biglietti in rivendita, alcune centinaia per la seconda. Negli ultimi giorni ci sarebbero stati biglietti bloccati, altri indicati come venduti. Uno scenario che ha alimentato parecchie discussioni anche on line.

Perché succede: semantica del “sold out”

Nel live business “sold out” non sempre equivale alla capienza massima del palazzetto: spesso significa che sono finiti i posti della configurazione attiva in quel momento. O che sono andati esauriti i biglietti in prevendita, con alcuni lotti di tagliandi ancora disponibili.

In grandi arene come il Forum si procede per step: alcuni settori (tipicamente parte dell’anello alto e i blocchi laterali) restano chiusi finché non si definiscono palco, luci, assetti tecnici a terra e aree tecniche.

Poi, se l’allestimento lo consente, si “liberano” ulteriori blocchi. Inoltre esistono i cosiddetti lotti produzione (hospitality, media, accrediti, partner) che possono rientrare in vendita sotto data. Da qui il paradosso: un concerto può essere promosso come sold out e, allo stesso tempo, possono spuntare nuovi posti nei giorni precedenti allo show.

Fedez, due giorni al Forum

E mentre le polemiche continuano, Fedez è riuscito a conquistare grandissima visibilità in vista delle sue date attesissime a Milano per i due show dal titolo Ritorno a casa, sabato e domenica sera alle 21. Fedez non sale sul palco per un proprio concerto da solo da sei anni: e la sua prima volta al Forum risale a dieci anni fa.