Fedez, nuove strofe contro Jannik Sinner e Elly Schlein: bufera social prima dei live al Forum

In una storia Instagram il rapper anticipa barre del nuovo brano: “Sinner, purosangue italiano ma con l’accento di Hitler”. E poi rime pesanti su Papa e su Carlo Acutis, il 18enne recentemente canonizzato. Qualcuno ride, molti criticano, altri mettono in vendita il biglietto per il Forum

Arriva da una storia Instagram l’ennesimo terremoto firmato Fedez. Nelle ultime ore il rapper ha pubblicato un frammento di quello che sembra essere il suo prossimo brano, accompagnato da un countdown “-3”, e dentro ci sono versi che hanno immediatamente acceso la discussione…

Le rime di Fedez contro Sinner e Schlein

“L’italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler” scrive Fedez, che attacca il post insultando un magazine di musica indipendente non si sa se per sfizio, sul serio o semplicemente per citalo.

Poi, nella stessa anteprima Fedez, prende di mira anche la segretaria del Pd: “Avete sentito cos’ha detto Elly Schlein? Io condanno Israele ma ho tanti amici ebrei”. Il tono è quello classico del suo rap provocatorio e sarcastico, ma la scelta di accostamenti e immagini ha scatenato la reazione dei social in tempo reale.

La reazione della rete e il contesto

Nel giro di pochi minuti X, Instagram e i siti d’informazione hanno rilanciato la clip con titoli e commenti polarizzati. C’è chi parla di “cattiveria gratuita” verso il numero uno del tennis italiano, chi legge un’operazione di marketing in vista dei concerti evento, chi invece difende il diritto alla provocazione dentro il linguaggio dell’hip hop: “Evidentemente ha un disperato bisogno di farsi notare. Forse la prevendita non è andata così bene…”

In effetti la tempistica non sembra casuale: il 19 e 20 settembre Fedez è atteso al Forum di Assago per due date che arrivano dopo mesi di esposizione pubblica e controversie. E qui ci sono altri messaggi interessanti: un utente dice… “avevo acquistato il biglietto perché pensavo che potesse essere un sabato divertente. L’ho appena rivenduto…”

Quanto alle due date: quella di venerdì 19 risulta sold out, quella di sabato 20 invece ha ancora posti a disposizioni a prezzo popolare (46€, posto unico).

Provocazione o attacco personale?

Quello di testi estremamente aggressivi, di linea assolutamente politica, è il confine su cui Fedez si muove da tempo. La barra su Sinner gioca su un paradosso etnico‑linguistico che allude all’accento dell’atleta altoatesino, trasformandolo in immagine estrema ma volutamente disturbante. La politica entra invece nell’altra strofa, con un riferimento a Israele che ricalca una formula comunicativa spesso contestata.

In entrambi i casi non c’è un vero “dissing” tra artisti, ma il meccanismo della punchline, progettata per colpire, fare rumore e generare una catena di reazioni. Il rapper sceglie di farlo dentro una storia effimera, lasciando che siano i media a fissarne il frame e a moltiplicarne l’impatto. Magari la riprenderà live…

Cosa aspettarsi ora da Fedez

Al momento non ci sono comunicati ufficiali che chiariscano se e quando il brano uscirà, né risposte pubbliche dai diretti interessati. L’hype, però, è già costruito. Fedez conosce bene la dinamica dell’attenzione: un anticipo dal tono divisivo sposta la discussione dalla musica alla narrazione intorno alla musica, alimentando aspettative e ticketing a ridosso dei live.

Se l’obiettivo era accendere i riflettori, la scintilla è riuscita. Resta da capire se il pezzo vedrà la luce così com’è stato anticipato e se, nella tempesta social, ci sarà spazio per un confronto meno impulsivo e più musicale.

Questo il testo di Fedez pubblicato sui social

Ieri una femminista che combatte il revenge porn

mi ha mandato un video di De Martino sull’iPhone

La polizia postale non farà una sega

Qui scatta l’arresto solo per una sega

Hanno fatto santo un 18enne

Il suo miracolo giocare alla Playstation senza dire bestemmie

Hanno sparato a un antiabortista americano

OH TRANQUILLI RAGA IL PAPA E’ ANCORA IN VATICANO!

Avete sentito cos’ha detto Elly Schlein?

-Io condanno Israele ma ho tanti amici ebrei-

L’italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner

Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”