Fedez, il patrimonio sconfinato del rapper: a quanto ammonta

Conduce una vita più che lussuosa, tra viaggi e case da mille e una notte, ma quanti soldi ha raccolto il famoso rapper

Dopo che è stato ufficializzato il divorzio tra Fedez e Chiara Ferragni, con una sentenza emessa dal Tribunale di Milano, si è tornati a parlare del patrimonio del rapper. E’ cosa certa che il cantante ed ex marito dell’imprenditrice digitale ha creato un vero impero economico, che continua a fruttargli molti soldi.

Recentemente è stato proprio lui a parlare del suo patrimonio e a voler rivelare il valore dell’azienda e dei business che ha creato. La vita lussuosa che conduce è sotto gli occhi di tutti, dalle ville da mille e una notte quando parte per le vacanze, ai jet privati, ai suoi amatissimi oggetti da collezione, orologi, auto da corsa e molto altro ancora. Ma il rapper, oggi, riesce a permettersi tutto ciò anche perché negli anni ha fondato un’azienda che lo rendesse indipendente dalla sua musica, e proprio questa gli frutta un bel po’ di soldi.

A quanto ammonta il patrimonio di Fedez, le cifre

In un’intervista a Forbes leader è stato proprio Fedez a voler parlare dei suoi guadagni e dell’impero economico che ha costruito. Ha esordito come giovane rapper, originario di Rozzano, probabilmente nemmeno lui avrebbe immaginato di guadagnare nella vita tanti soldi. Dal suo esordio ad oggi, sono cambiate davvero molte cose per l’ex marito di Chiara Ferragni.

Non solo rapper, ma anche produttore, imprenditore e comunicatore. Tutto ruota intorno alla holding Zedef, azienda molto solida che – oggi – ha un patrimonio di 20 milioni di euro. Nel corso della lunga intervista ha spiegato che la musica non è il primo business dei suoi affari, sebbene sia la sua più grande passione: “(…) Non volevo che le mie economie dipendessero solo dalla musica“, ha raccontato. Lui stesso ha parlato di un “patrimonio familiare” che ammonta a “oltre 20 milioni di euro“.

Questa holding familiare raggruppa tutte le società che fanno capo al rapper e che sono tutte molto fruttuose. Ha spiegato come l’invisibilità in certi casi possa essere un bene, mentre la sovraesposizione, riferendosi probabilmente alla sua persona, possa rivelarsi “un’arma a doppio taglio”. Il rapper ha fatto anche una sorta di ammenda, raccontando che nel suo percorso come imprenditore – per il quale dice di essere molto portato- non sono mancati scivoloni: “(…) perché il mio lobo artista vive di molte più sofferenze, è molto più combattuto rispetto al lato imprenditoriale”. L’ultimo periodo vissuto – probabilmente riferendosi al Pandoro Gate e alla separazione da Chiara Ferragni – ‘ha definito “una bufera comunicativa non indifferente”.

Dunque, nonostante il periodo intenso vissuto, la sua holding continua a essere solida e a crescere. Probabilmente, con l’ufficializzazione del divorzio, le acque si sono un po’ calmate e sia Chiara Ferragni che Fedez possono iniziare a vivere un periodo più tranquillo, forse anche dal punto di vista per gli affari.