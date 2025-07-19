Fedez, chi è Giulia Honneger l’amica speciale del rapper

La misteriosa ragazza immortalata da Fedez in barca ha finalmente un nome: è Giulia Honneger, stilista milanese e fondatrice di un brand emergente

Il rapper, nonché uno dei Vip più chiacchierati dello showbiz, è di nuovo al centro del gossip. Avvistato recentemente in dolce compagnia i più curiosi vogliono saperne di più: la donna al suo fianco ha un nome e un volto, anche se la presunta liaison non è stata ancora ufficialmente confermata dai diretti interessati.

A far scattare la scintilla della curiosità è stato un post pubblicato da Fedez stesso sui social: una foto apparentemente anonima, con una figura femminile, il volto nascosto. Ma per i fan più attenti – e per i paparazzi sempre in agguato – quel dettaglio è bastato per far scattare la caccia all’identità. Ed è così che il settimanale Chi ha svelato chi si cela dietro quell’immagine: si tratterebbe di Giulia Honneger, milanese e un sorriso che, a quanto pare, ha conquistato il cuore del cantante.

Negli ultimi giorni i due sono stati immortalati durante una vacanza estiva in Toscana, tra il mare di Marina di Pietrasanta e cene in compagnia. Nessun bacio catturato dagli obiettivi, ma una complicità che è saltata agli occhi, fatta di risate, sguardi e una vicinanza che parla chiaro. È amicizia? È qualcosa di più? Nessuna dichiarazione ufficiale, ma i gesti – si sa – valgono più delle parole.

Una creativa nel mondo della moda

Giulia Honneger, per ora sconosciuta al grande pubblico, sembra avere tutti i requisiti per far parlare di sé. Originaria di Milano, ha un background elegante e solido: ha studiato in una delle scuole più prestigiose della città, il Collegio San Carlo, e dopo la formazione ha scelto di dedicarsi completamente alla moda, passione che ha trasformato in lavoro.

Nel 2024, insieme alla sua migliore amica Lucrezia, ha fondato Ayme, un brand giovane e contemporaneo che punta su uno stile essenziale ma sofisticato che riesce a coniugare ricerca estetica e sostenibilità. Un marchio emergente, come emergente è anche il volto della Honneger, che ora potrebbe trovarsi sotto i riflettori per motivi ben diversi dalla sua linea di abbigliamento.

Per Fedez, questa frequentazione potrebbe segnare una nuova fase dopo mesi turbolenti, tra speculazioni sentimentali e un ritorno mediatico a dir poco movimentato. L’ombra del presunto flirt con Clara – la cantante con cui si era vociferato avesse un legame – sembra ormai dissolta, e le immagini con Giulia parlano di leggerezza, estate e forse di un cuore pronto a ricominciare.

Non è ancora chiaro se si tratti di una semplice conoscenza estiva o dell’inizio di qualcosa di più serio. Quel che è certo è che Giulia Honneger è destinata a far parlare di sé. E chissà, magari presto la vedremo non solo sulle pagine delle riviste di moda, ma anche in quelle del gossip più caldo dell’estate.