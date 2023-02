Quasi sicuramente ognuno di noi ha una squadra del Fantasanremo 2023 o conosce qualcuno che l’ha creata. Torna anche quest’anno il gioco che ha spopolato nel 2022 e che vede la partecipazione “attiva” dell’utente. Scopriamo insieme come funziona. Ognuno ha a disposizione 100 Baudi (gettoni, punti, come preferite). Ogni artista di Sanremo 2023 ha un “valore” di Baudi, un prezzo, fino ad una squadra che comprende 5 elementi. Si deve scegliere, tra i Big, il capitano, colui che rappresenta il proprio team (“I bonus e i malus dell’ultima puntata dell’artista nominato capitano verranno raddoppiati”).

Una volta creata la propria squadra che succede? Per ottenere i punti, i membri del proprio team dovranno compiere determinate azioni che includono bonus e malus, durante la loro esibizione sul palco del Teatro Ariston. Ricordate lo scorso anno, quando molti degli artisti dicevano “Ciao Zia Mara?”. Ecco, quella frase avrebbe permesso di ottenere punti. Quindi è importante includere artisti che potrebbero mettersi in gioco in prima persona. Vediamo insieme, dal sito ufficiale del Fantasanremo dove è possibile iscriversi e giocare, alcuni bonus importanti.

Partiamo dalle assegnazioni dei punti del Fantasanremo 2023 in base ai Premi vinti durante Sanremo:

Premio della critica Mia Martini +50 pt

Premio della Sala Stampa Lucio Dalla +50 punti

Premio Sergio Bardotti (miglior testo) +50 punti

Premio Giancarlo Bigazzi (miglior composizione musicale)

+50 pt

Premio Sergio Endrigo (miglior interpretazione) +50 pt

Premio Giuria di Qualità: artista più votato dalla Giuria di Qualità del FantaSanremo composta da direttrici e direttori d’orchestra impegnati nella direzione di brani in gara al Festivàl +50 pt

Poi ecco altri punti in base a determinate azioni che accadono sul palco del Teatro Ariston:

Artista presentato da co-conduttore +5 pt

Artista presentato da ospite +10 pt

Artista presentato da ospite internazionale +15 pt

Batti cinque con Gianni Morandi +10 pt

Artista dignitosamente brillo, veramente euforico e/o particolarmente allegro +20 pt

Twerking +10 pt

Parole di ringraziamento post-esibizione +5 pt

Commozione con evidente lacrimazione +10 pt

Parolacce⁶¯⁷ +10 pt

Dichiarazioni, gesti o simboli pro femminismo⁶¯⁷ +10 pt

Dichiarazioni, gesti o simboli pro LGBTQIA+⁶¯⁷ +10 pt

Dichiarazioni, gesti o simboli a favore della pace e/o contro la guerra⁶¯⁷ +10 pt

Ultimo artista ad esibirsi (ogni serata) +10 pt