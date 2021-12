Fabrizio Moro partecipa a Sanremo 2022 con Sei tu

Fabrizio Moro parteciperà alla 72esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone Sei tu. Il titolo della canzone del cantautore romano è stato svelato durante la finale di Sanremo Giovani 2021, andata in onda il 15 dicembre su Rai 1.

Per Fabrizio Moro, si tratterà della quinta esperienza come Big in gara al Festival e della settima esperienza in generale nella kermesse sanremese.

Prima delle cinque partecipazioni come Big, infatti, il cantautore ha preso parte al Festival due volte nella categoria Nuove Proposte o Giovani, nel 2000, con Un giorno senza fine, giunta al tredicesimo posto, e nel 2007, con Pensa, con la quale Moro vinse l’edizione di quell’anno.

Dal 2008 in poi, Fabrizio Moro è tornato al Festival, come già scritto, altre quattro volte: nel 2008, con Eppure mi hai cambiato la vita, che si piazzò al terzo posto, nel 2010 con Non è una canzone, eliminata al termine della quarta serata, nel 2017 con Portami via, che ottenne il settimo posto, e nel 2018, con Non mi avete fatto niente, in coppia con Ermal Meta, canzone vincitrice di quell’edizione.

Come autore, invece, Fabrizio Moro ha gareggiato due volte: nel 2012 con Sono solo parole, eseguita da Noemi, e nel 2016 con Finalmente piove, cantata da Valerio Scanu.

Nel 2009, ha preso parte al Festival in qualità di ospite, durante la serata dei duetti, condividendo il palco con Fausto Leali.

Fabrizio Moro a Sanremo 2022: discografia

Nel corso della sua carriera, Fabrizio Moro ha pubblicato 9 album: Fabrizio Moro, Ognuno ha quel che si merita, Pensa, Domani, Ancora Barabba, L’inizio, Via delle Girandole 10, Pace e Figli di nessuno. Il cantautore ha anche pubblicato tre raccolte, un EP e un album live.

Moro, in passato, ha collaborato con Ultimo, Anastasio e gli Stadio e ha scritto brani per artisti come Emma, Elodie, Fiorella Mannoia e Il Parto delle Nuvole Pesanti.

In tv, ha condotto Sbarre e ha preso parte come professore a due edizioni di Amici.