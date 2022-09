Fabri Fibra sarà in concerto all’Auditorium Parco della Musica, Cavea, a Roma, lunedì 26 settembre 2022, con una nuova tappa del suo tour. Dopo una lunga estate che ha portato il rapper a girare in lungo e in largo l’Italia per presentare dal vivo il suo ultimo album “Caos” (disco di Platino rimasto stabile per 10 settimane consecutive nella Top10 della classifica italiana), siamo arrivati alle battute finali: Roma (26 settembre), Napoli (1 ottobre), Firenze (3 ottobre) e l’ultima tappa a Brescia (22 ottobre). Qui sotto potete leggere le anticipazioni sui biglietti ancora disponibili e la scaletta del concerto.

Fabri Fibra, Roma, 26 settembre 2022, Biglietti

Sono ancora disponibili biglietti, al prezzo di 45 euro, per il concerto di Fabri Fibra a Roma, all’Auditorium Parco della Musica, Cavea. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Fabri Fibra, Roma, 26 settembre 2022, Scaletta

Durante i live Fabri Fibra e il suo fidato dj Double S ripercorrono i successi che hanno segnato i 20 anni di carriera del rapper italiano a partire da “Dalla A alla Z” e “Applausi per Fibra” passando per “Pamplona” e “Tranne te” fino ad arrivare a “Propaganda” con Colapesce Dimartino (per settimane ai primi posti della classifica Earone e già certificato Platino) e il nuovo singolo “Stelle” con la collaborazione di Maurizio Carucci (cantautore e frontman degli Ex-Otago), brani che fanno parte dell’ultimo disco di Fabri Fibra, “Caos”.

Intro (cielo)

GoodFellas / Brutto Figlio Di / Sulla Giostra

Cronico

La pula bussò (Tradimento reloaded)

Fenomeno

Demo nello stereo

Propaganda

Stelle

Pamplona

Rap In Guerra / Applausi per Fibra

Rap In Vena / Non Crollo / Non Fare La Puttana

Come Vasco

Bugiardo

Cocaine

Verso altri lidi

Yoshi

Caos

Fotografia

Calipso

Vip In Trip

La soluzione

Panico

Stavo pensando a te

Luna piena

Tranne te

Dalla A Alla Z