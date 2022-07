Continua il “Caos live” tour di Fabri Fibra che, questa sera, si esibirà a Pordenone, al Parco San Valentino. Per il cantante un’estate ricca di concerti in tutta Italia e i live continueranno fino all’inizio del mese di ottobre 2022, Un’occasione per ascoltare il grande successo dell’artista (come “Stavo pensando a te”) fino agli ultimi pezzi (GoodFellas o Propaganda, presenti nel suo ultimo disco, Caos, pubblicato a marzo 2022).

Caos rappresenta il primo album di Fabri Fibra per la Sony Music dopo aver terminato la collaborazione l’etichetta Universal. Ha conquistato il numero 1 nella classifica Fimi dei dischi più venduti in Italia e, in Svizzera, è arrivato fino alla 15esima posizione della chart.

A seguire tutte le informazioni sul live di Fabri Fibra, dai biglietti ancora disponibili fino alla scaletta delle canzoni eseguite in concerto.

Fabri Fibra, Pordenone, 16 luglio 2022, biglietti concerto

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Fabri Fibra a Pordenone, sabato 16 luglio 2022. Clicca qui per maggiori informazioni o per acquistare il Posto Unico a 39 euro.

Fabri Fibra, Pordenone, 16 luglio 2022, scaletta concerto

Intro (cielo)

GoodFellas / Brutto Figlio Di / Sulla Giostra

Cronico

La pula bussò (Tradimento reloaded)

Fenomeno

Demo nello stereo

Propaganda

Stelle

Pamplona

Rap In Guerra

Applausi Per Fibra

Rap in vena

Non crollo

Non fare la puttan*

Come Vasco

Bugiardo

Cocaine

Verso altri lidi

Yoshi

Caos

Fotografia

Calipso

Vip In Trip

La soluzione

Panico

Stavo pensando a te

Luna piena

Tranne te

Dalla A Alla Z

16 Luglio ​Pordenone​ Pordenone Live 2022

17 Luglio​ Bologna ​Sequoie Music Park

22 Luglio Sarzana (Sp) Moonland Festival

23 Luglio​ Romano D’Ezzelino (Vi) ​Ama Festival

26 Luglio Igea Marina (Rn) Oltreamare Festival

27 Luglio​ Castiglioncello (Li)​​ Castiglioncello Festival

29 Luglio ​Molfetta (Ba) ​Luce Music Festival

30 Luglio ​Lecce ​Oversound Music Festival

01 Agosto ​Roccella Ionica (Rc)​​ Roccella Ionica Summer Festival

03 Agosto​ Catania ​Sotto Il Vulcano Festival

15 Agosto Olbia Red Valley Festival

16 Agosto Alghero Alguer Summer Festival

10 Settembre Torino-Moncalieri Ritmica Festival

11 Settembre Genova Goa Boa

23 Settembre Milano Carroponte

26 Settembre Roma Cavea

1 Ottobre Napoli Palapartenope

3 Ottobre Firenze Tuscany Hall