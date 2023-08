Fabri Fibra sarà in concerto stasera, 8 agosto 2023, al Porto Turistico di Pescara con una nuova data del suo tour estivo. Il cantante, nella serata di ieri, si è esibito a Cattolica e ha postato uno scatto del live, ringraziando il pubblico presente:

La Romagna è nel posto! Grazie Cattolica per ieri sera, in barca a vela con rap in vena. Ci vediamo domani a Pescara.

Il concerto sarà l’occasione per ascoltare i suoi pezzi più recenti e anche i brani che, negli anni, lo hanno portato ai vertici delle classifiche, da “Stavo pensando a te” a “Pamplona”. Qui sotto tutte le informazioni sui biglietti disponibili e la scaletta delle canzoni.

Fabri Fibra, Pescara, 8 agosto 2023, scaletta del concerto

Il concerto di Fabri Fibra inizierà alle 21. A seguire la scaletta e l’ordine di esecuzione dei brani.

Intro (cielo)

GoodFellas / Brutto Figlio Di / Sulla Giostra

Cronico

La pula bussò

Fenomeno

Demo nello stereo

Propaganda

Stelle

Pamplona

Rap In Guerra / Applausi per Fibra

Rap in vena / Non crollo

Non fare la p*ttana

Come Vasco

Bugiardo

Cocaine

Verso altri lidi

Yoshi

Caos

Fotografia

Calipso

Vip In Trip

La soluzione

Panico

Stavo pensando a te

Luna piena

Tranne te

Dalla A Alla Z

Fabri Fibra, Pescara, 8 agosto 2023, biglietti del concerto

Sono ancora disponibili biglietti -posto unico a 39 euro- per il concerto di stasera a Pescara. Clicca qui per ulteriori informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare al Porto Turistico di Pescara

Come riportato da Ticketone, ecco le informazioni per raggiungere il porto turistico di Pescara.

Se si arriva con i mezzi, dalla stazione ferroviaria/Terminal Autobus: linea autobus urbani n° 10, la fermata più vicina è l’ultima, Via Amerigo Vespucci.

Se, invece, si vuole arrivare in auto, dall’autostrada A14: uscita Pescara Ovest Chieti, prendere l’Asse Attrezzato verso Pescara e percorrerlo fino alla fine, in Piazza della Marina, svoltare nella rotonda per imboccare Via Andrea Doria fino a dover girare a destra in Lungomare Papa Giovanni XXIII.

Invece, dall’autostrada A24: uscita Chieti-Pescara, imboccare l’Asse Attrezzato verso Pescara e percorrerlo fino alla conclusione, in Piazza della Marina, girare nella rotonda per imboccare Via Andrea Doria fino a dover girare a destra in Lungomare Papa Giovanni XXIII.