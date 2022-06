Extasi, Fred De Palma: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo, ‘Extasi’, il nuovo singolo di Fred De Palma, in uscita, giovedì 16 giugno 2022 in radio e su tutte le piattaforme digitali. La produzione è curata da Takagi & Ketra.

Extasi, Fred De Palma: significato

Il brano è un inno alla libertà di vivere, amare, divertirsi, perdersi e ritrovarsi e stare insieme dopo il periodo passato.

Extasi, Fred De Palma: video

Il video della canzone sarà disponibile nei prossimi giorni.

Extasi, Fred De Palma: testo

Il testo sarà consultabile a breve.