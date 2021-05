I Måneskin hanno assaggiato il palco dell’Ahoy Arena di Rotterdam, dove sabato 22 maggio si esibiranno per la Finalissima dell’Eurovision Song Contest 2021. Il gruppo ha raggiunto l’Olanda, ha incontrato la stampa e ha anche presentato la propria esibizione, dopo aver registrato il proprio live on tape subito dopo la vittoria a Sanremo 2021 visto che non era ancora chiaro come si sarebbe svolta questa 65esima edizione degli ESC.

Gli organizzatori hanno pubblicato un estratto delle prove dei Måneskin, arrivati all’ESC sull’onda del successo in patria della loro Zitti e Buoni: un minuto scarso che raccoglie anche un po’ di backstage, in cui si vede Damiano a torso nudo che si muove sul palco, con una grande carica con la quale immaginiamo cerchi di coinvolgere il pubblico in Arena e soprattutto stimolare il televoto da casa. E dobbiamo ricordare sempre che dall’Italia non possiamo votarli…

Un’esibizione con la quale il gruppo sembra deciso a far dimenticare i vocalizzi lirici e la tendenza melodica della tradizione italiana, cui già Mahmood nell’ultima edizione competitiva aveva dato una interessante spallata, avvicinandosi alla vittoria. “Fai rumore” di Diodato, invece, è stata un po’ la canzone-simbolo dell’evento straordinario Europe – Shine a Light, la rassegna non competitiva che nel 2020 ha visto l’EBU cercare un modo per non cancellare del tutto gli sforzi fatti e per compattare lo spirito di una comunità, al di là dei confini politici e geografici, nei mesi durissimi del lockdown della primavera 2020. E quel ‘Fai rumore’ gridato all’Arena di Verona deserta era un modo per riempire il vuoto di un mondo sospeso. Per qualche verso è stata la canzone ‘vincitrice’ di una edizione virtuale.

I Måneskin vanno oltre e offrono un altro aspetto del panorama musicale italiano: in questo, gli ultimi anni di ESC – e quindi di vincitori di Sanremo – hanno offerto un interessante ventaglio della scena contemporanea. Vedremo come i Måneskin saranno accolti dal pubblico dell’Eurovision Song Contest 2021: il gruppo sarà in gara sabato 22 maggio, per la Grand Final: l’Italia, infatti, partecipa di diritto alla serata finale senza le semifinali ad eliminazione. Potremo seguire la finale di ESC 2021 in diretta tv su Rai 1 dalle 20.30.