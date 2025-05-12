Eurovision Song Contest: le previsioni su Lucio Corsi

Quanto è quotato Lucio Corsi all’Eurovision Song Contest? Ci sono già le prime previsioni sulla sua partecipazione alla kermesse musicale.

Si sta avvicinando sempre di più l’Eurovision Song Contest 2025, la competizione musicale che si svolgerà quest’anno in Svizzera, presso la St. Jakobshalle di Basilea dal 13 al 17 maggio. Da qualche settimana gli esperti di ESC e i vari bookmaker stanno sviluppando già le prime ipotesi su cosa possa accadere durante la manifestazione. Si sta anche parlando di una possibile vittoria di Tommy Cash, il cantante rappresentante dell’Estonia che è stato per diverso tempo al centro dei riflettori. La piattaforma Eurovisionworld mette però tra i preferiti i rappresentanti della Svezia, i Kaj, un gruppo finlandese che si presenterà sul palco con una canzone intitolata Bara Bada Bastu, cantata in un dialetto svedese.

La probabilità che possano essere loto a vincere è data per il momento al 39%, ma questa percentuale potrebbe in realtà cambiare nei prossimi giorni. Tra i nomi preferiti è spuntato anche quello dell’austriaco JJ, che presenterà il brano Wasted Love, la cui vittoria è stimata al 15%. Dopo di lui c’è invece la Francia, che verrà rappresentata da Louane con il pezzo Maman, un lento dedicato a sua madre. In questo c’è l’8% di possibilità che vinca l’artista francese. Tommy Cash – con la sua Espresso Macchiato – è quotata solo per il 2% di possibilità di vittoria, e ancora più basso è Gabry Ponte che rappresenterà San Marino con la canzone Tutta l’Italia.

Le previsioni su Lucio Corsi all’Eurovision

Il rappresentante dell’Italia si esibirà sul palco dell’Eurovision con il brano Volevo essere un duro, andando così a sostituire il vincitore di Sanremo Olly. Per il momento le possibilità che lui vinca sono molto basse, dato che il cantante si piazza solamente nella 16esima posizione della classifica dei possibili vincitori. Si tratta in realtà solo di supposizioni, anche perché il risultato finale della kermesse canora dipenderà anche dal televoto da casa.

Non si conoscono inoltre i dettagli sulla sua esibizione alla St. Jakobshalle, in varie interviste l’artista ha dichiarato che il suo staging sarà molto semplice, dato che vorrebbe concentrarsi di più sulla canzone e sul suo significato, quindi meno sulla scenografia. Pare inoltre che possa suonare l’armonica, anche se potrebbe essere non concesso dalle regole dell’ESC.