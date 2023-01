Ermal Meta ha annullato il suo tour teatrale. Il cantautore ha condiviso un lungo messaggio, su Instagram, per annunciare la sua decisione. Ecco le sue parole:

Ciao ragazzi,

Non c’è un modo più facile per dirlo per cui lo dico subito. Il tour il cui inizio è previsto per fine febbraio sarà annullato e i biglietti rimborsati.

Negli ultimi mesi ho avuto dei problemi personali che non mi hanno permesso di ultimare il prossimo disco di inediti nei tempi giusti. Di fatto è un processo ancora in fase di svolgimento e nel frattempo non mi è stato possibile pubblicare nuova musica. Avevo in mente qualcosa di speciale che non sono riuscito a realizzare in tempo. È molto frustrante, ma ancora di più lo è il pensiero di fare questo tour senza nuova musica. Ci ho pensato e ripensato e credo che la cosa migliore sia quella di concentrarmi sul nuovo disco in modo da poterci ritrovare il prima possibile. Sono sicuro che conoscendomi sappiate quanto ci tenga a fare in modo che ogni volta che ci ritroviamo ne valga la pena.

Grazie per la comprensione. ❤️

Ermal

Ecco, a seguire, tutte le date annullate del tour di Ermal Meta:

25 febbraio 2023 – PalaInvent di Jesolo (recupero 3 marzo 2021 e 26 febbraio 2022) – Data zero

1° marzo 2023 – EuropAuditorium di Bologna (recupero 22 marzo 2021, 11 dicembre 2021 e 21 marzo 2022 all’Unipol Arena e 15 marzo 2022 all’EuropAuditorium di Bologna)

4 marzo 2023 – Teatro Verdi di Montecatini (recupero 7 aprile 2022)

6 marzo 2023 – Teatro Lirico di Milano (recupero 5 marzo 2021, 13 dicembre 2021 e 14 marzo 2022 al Mediolanum Forum e 2 marzo 2022 al Teatro Lirico di Milano)

7 marzo 2023 – Teatro Lirico di Milano (recupero 5 marzo 2021, 13 dicembre 2021 e 14 marzo 2022 al Mediolanum Forum e 3 marzo al Teatro Lirico di Milano)

10 marzo 2023 – Teatro Dis_Play di Brescia (recupero 9 marzo 2022)

11 marzo 2023 – Gran Teatro Geox di Padova (recupero 10 marzo 2022)

13 marzo 2023 – Teatro Nuovo G. Da Udine di Udine (recupero 12 marzo 2022)

14 marzo 2023 – Teatro Rossetti di Trieste (recupero 14 marzo 2022)

18 marzo 2023 – Teatro Ponchielli di Cremona (recupero 19 marzo 2022)

19 marzo 2023 – Teatro Colosseo di Torino (recupero 13 marzo 2021, 4 dicembre 2021 e 19 marzo 2022 al Pala Alpitour e 6 marzo 2022 al Teatro Colosseo di Torino)

20 marzo 2023 – Teatro Colosseo di Torino (recupero 13 marzo 2021, 4 dicembre 2021 e 19 marzo 2022 al Pala Alpitour e 7 marzo 2022 al Teatro Colosseo di Torino)

23 marzo 2023 – Tuscany Hall di Firenze (recupero 16 marzo 2021, 7 dicembre 2021 e 18 marzo 2022 al Nelson Mandela Forum e del 18 marzo 2022 al Tuscany Hall di Firenze)

24 marzo 2023 – Tuscany Hall di Firenze (recupero 16 marzo 2021, 7 dicembre 2021 e 18 marzo 2022 al Nelson Mandela Forum e 23 marzo 2022 al Tuscany Hall di Firenze)

26 marzo 2023 – Auditorium Parco della Musica di Roma (recupero 20 marzo 2021, 17 dicembre 2021 e 23 marzo 2022 al Palazzo dello Sport e 27 marzo 2022 all’Auditorium Parco della Musica di Roma)

28 marzo 2023 – Teatro Carlo Gesualdo di Avellino (recupero 4 aprile 2022)

30 marzo 2023 – Teatro Team di Bari (recupero 8 marzo 2021, 20 dicembre 2021 e 26 marzo 2022 al Pala Florio e del 29 marzo 2022 al Teatro Team di Bari)

31 marzo 2023 – Politeama Greco di Lecce (recupero 30 marzo 2022)

2 aprile 2023 – Teatro Politeama di Catanzaro (recupero 2 aprile 2022)

3 aprile 2023 – Teatro Metropolitan di Catania (recupero 1° aprile 2022)

6 aprile 2023 – Teatro Augusteo di Napoli (recupero 26 marzo 2022)

13 aprile 2023 – Teatro Politeama di Piacenza (recupero 14 aprile 2022)

14 aprile 2023 – Teatro Goldoni di Livorno (recupero 6 aprile 2022)

16 aprile 2023 – Teatro delle Muse di Ancona (recupero 19 aprile 2022)

19 aprile 2023 – Grana Padano Theatre di Mantova (recupero 9 aprile 2022)

20 aprile 2023 – Teatro Creberg di Bergamo (recupero 13 aprile 2022)

22 aprile 2023 – Pala Congressi di Lugano (recupero 20 marzo 2022)

Ermal Meta, attualmente, è impegnato alla lavorazione del suo nuovo disco di inediti.