Ermal Meta, il tour teatrale rinviato al 2023: le nuove date

Il tour teatrale di Ermal Meta, di cui la partenza era prevista per fine febbraio, è stato interamente riprogrammato per l’anno prossimo. In fondo, troverete tutte le nuove date della tournée teatrale del cantante che, recentemente, ha comunicato di essere risultato positivo al COVID-19.

Oltre alla positività dell’artista, le norme restrittive, stando al comunicato ufficiale, hanno rallentato la preparazione del tour, causando ritardi nella produzione e nell’allestimento.

Ermal Meta, con alcune Instagram Stories condivise ieri, oltre a manifestare l’amarezza per il rinvio del tour, ha anche dichiarato che alcuni componenti della band erano risultati positivi e ciò non ha permesso, ovviamente, lo svolgimento delle prove.

Il cantante, però, tornerà ad esibirsi live quest’estate e ha promesso il maggior numero di eventi possibili.

Ermal Meta, tour nei teatri 2023: le nuove date

I biglietti già acquistati in prevendita restano validi per le nuove date.

25 febbraio 2023 – PalaInvent di Jesolo (recupero 3 marzo 2021 e 26 febbraio 2022) – Data zero

1° marzo 2023 – EuropAuditorium di Bologna (recupero 22 marzo 2021, 11 dicembre 2021 e 21 marzo 2022 all’Unipol Arena e 15 marzo 2022 all’EuropAuditorium di Bologna)

4 marzo 2023 – Teatro Verdi di Montecatini (recupero 7 aprile 2022)

6 marzo 2023 – Teatro Lirico di Milano (recupero 5 marzo 2021, 13 dicembre 2021 e 14 marzo 2022 al Mediolanum Forum e 2 marzo 2022 al Teatro Lirico di Milano)

7 marzo 2023 – Teatro Lirico di Milano (recupero 5 marzo 2021, 13 dicembre 2021 e 14 marzo 2022 al Mediolanum Forum e 3 marzo al Teatro Lirico di Milano)

10 marzo 2023 – Teatro Dis_Play di Brescia (recupero 9 marzo 2022)

11 marzo 2023 – Gran Teatro Geox di Padova (recupero 10 marzo 2022)

13 marzo 2023 – Teatro Nuovo G. Da Udine di Udine (recupero 12 marzo 2022)

14 marzo 2023 – Teatro Rossetti di Trieste (recupero 14 marzo 2022)

18 marzo 2023 – Teatro Ponchielli di Cremona (recupero 19 marzo 2022)

19 marzo 2023 – Teatro Colosseo di Torino (recupero 13 marzo 2021, 4 dicembre 2021 e 19 marzo 2022 al Pala Alpitour e 6 marzo 2022 al Teatro Colosseo di Torino)

20 marzo 2023 – Teatro Colosseo di Torino (recupero 13 marzo 2021, 4 dicembre 2021 e 19 marzo 2022 al Pala Alpitour e 7 marzo 2022 al Teatro Colosseo di Torino)

23 marzo 2023 – Tuscany Hall di Firenze (recupero 16 marzo 2021, 7 dicembre 2021 e 18 marzo 2022 al Nelson Mandela Forum e del 18 marzo 2022 al Tuscany Hall di Firenze)

24 marzo 2023 – Tuscany Hall di Firenze (recupero 16 marzo 2021, 7 dicembre 2021 e 18 marzo 2022 al Nelson Mandela Forum e 23 marzo 2022 al Tuscany Hall di Firenze)

26 marzo 2023 – Auditorium Parco della Musica di Roma (recupero 20 marzo 2021, 17 dicembre 2021 e 23 marzo 2022 al Palazzo dello Sport e 27 marzo 2022 all’Auditorium Parco della Musica di Roma)

28 marzo 2023 – Teatro Carlo Gesualdo di Avellino (recupero 4 aprile 2022)

30 marzo 2023 – Teatro Team di Bari (recupero 8 marzo 2021, 20 dicembre 2021 e 26 marzo 2022 al Pala Florio e del 29 marzo 2022 al Teatro Team di Bari)

31 marzo 2023 – Politeama Greco di Lecce (recupero 30 marzo 2022)

2 aprile 2023 – Teatro Politeama di Catanzaro (recupero 2 aprile 2022)

3 aprile 2023 – Teatro Metropolitan di Catania (recupero 1° aprile 2022)

6 aprile 2023 – Teatro Augusteo di Napoli (recupero 26 marzo 2022)

13 aprile 2023 – Teatro Politeama di Piacenza (recupero 14 aprile 2022)

14 aprile 2023 – Teatro Goldoni di Livorno (recupero 6 aprile 2022)

16 aprile 2023 – Teatro delle Muse di Ancona (recupero 19 aprile 2022)

19 aprile 2023 – Grana Padano Theatre di Mantova (recupero 9 aprile 2022)

20 aprile 2023 – Teatro Creberg di Bergamo (recupero 13 aprile 2022)

22 aprile 2023 – Pala Congressi di Lugano (recupero 20 marzo 2022)