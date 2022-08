Ermal Meta si è esibito a Pollina (Palermo), per una tappa del suo tour estivo. E, durante l’esibizione, l’artista ha raccontato anche un aneddoto curioso legato alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2016. Grazie al brano “Odio le favore”, portato a Sanremo Giovani 2015, ha ottenuto un posto all’edizione condotta da Carlo Conti. E, a quel punto, si è poi classificato terzo, dietro a Francesco Gabbani -che vinse con ‘Amen’- e Chiara Dello Iacovo. Eppure, non era quello il pezzo che lui aveva in mente per il palco del Teatro Arisrton…

La confessione è arrivata durante la sua data di martedì 16 agosto 2022, a Pollina:

“Vi confesso una cosa: non ho mai amato questa canzone, non mi è mai piaciuta. Posso dirlo? Lui vuole sapere perché… Che ne so, fratello mio. Non lo so, all’inizio mi piaceva era carina. Ne volevo portare un’altra, “Quello che ci resta”, volevo portare. L’idea iniziale era quella, poi Carlo Conti ha detto “No, meglio questa perché è radiofonica”. Ho detto, Vabbè”

"Non ho mai amato odio le favole…io volevo portare a Sanremo quello che ci resta"😅#ErmalMeta #Pollina @famedalupi pic.twitter.com/cejuezmBII — Nadia e Rossella Magoni (@nadyroxy33) August 17, 2022

Proprio con “Odio le favole” -che potete ascoltare qui sotto – Ermal Meta ottenne poi la medaglia di bronzo.

Vi facciamo ascoltare, intanto, anche “Quello che ci resta”. il pezzo che lui avrebbe preferito per la gara a Sanremo 2016:

Ecco, a seguire, le date rimanenti del tour estivo di Ermal Meta che continuerà, dopo la data a Pollina (PA) con Zafferana Etnea mercoledì 17 agosto 2022, all’Anfiteatro Falcone e Borsellino.

mercoledì 17 agosto 2022 – 21:00. ZAFFERANA ETNEA (CT) · ANFITEATRO FALCONE E BORSELLINO. …

venerdì 19 agosto 2022 – 21:00. VIBO MARINA (VV) · AREA PORTUALE. …

sabato 20 agosto 2022 – 21:00. ROSETO CAPO SPULICO (CS) · PARCO QUALITA’ DELLA VITA.

Durante il concerto, Ermal Meta interpreterà i suoi più grandi successi, da Piccola anima, passando per Non mi avete fatto niente, Dall’alba al tramonto, Vietato morire, Un milione di cose da dirti, Uno, Stelle Cadenti e chiudendo con la cover di Lucio Dalla, “Caruso”.