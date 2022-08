Ermal Meta si esibirà stasera 16 agosto 2022, a Pollina (Palermo) al Teatro di Pietra Rosa con una nuova data del suo tour estivo. Il cantautore eseguirà i pezzi più noti del suo repertorio e anche qualche cover (da Lucio Dalla a Francesco Renga). Qui sotto potete leggere tutte le informazioni e anticipazioni sul concerto, dai biglietti ancora disponibili alla scaletta delle canzoni.

Ermal Meta, Pollina, 16 agosto 2022, Biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Ermal Meta a Pollina, in due diverse tipologie. Si parte dai 39.10 euro per la gradinata non numerata per salire ai 46 euro della Gradinata centrale. Eseuriti i posti in platea. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Ermal Meta, Pollina, 16 agosto 2022, Scaletta concerto

Dall’alba al tramonto

Finirà bene

Piccola anima

Ragazza Paradiso

Non mi avete fatto niente

Vietato morire

Un milione di cose da dirti

Molto bene, molto male

Pezzi di paradiso

Schegge

Uno

Nina e Sara

A parte te

Stelle cadenti

Mi salvi chi può

La vita migliore

Un po’ di pace

Exit Music (For a Film) (Radiohead cover)

Una cosa più grande

Straordinario (Chiara cover)

Era una vita che ti stavo aspettando (Francesco Renga cover)

Amara terra mia / Caruso (Domenico Modugno cover / Lucio Dalla cover)

Ermal Meta, Tour estivo 2022

Ecco, a seguire, le date rimanenti del tour estivo di Ermal Meta che continuerà stasera a Pollina (PA) per poi concludersi il 20 agosto 2022 a Roseto Capo Spulico (CS).

martedì 16 agosto 2022 – 21:00. POLLINA (PA) · TEATRO PIETRA ROSA. TICKETONE.

mercoledì 17 agosto 2022 – 21:00. ZAFFERANA ETNEA (CT) · ANFITEATRO FALCONE E BORSELLINO. …

venerdì 19 agosto 2022 – 21:00. VIBO MARINA (VV) · AREA PORTUALE. …

sabato 20 agosto 2022 – 21:00. ROSETO CAPO SPULICO (CS) · PARCO QUALITA’ DELLA VITA.

Ermal Meta, Tour 2023, Teatri

Oltre alle date estive, Ermal Meta ha già annunciato i live nei teatri, nel 2023. Qui sotto il calendario completo.

25 febbraio 2023 – PalaInvent di Jesolo (recupero 3 marzo 2021 e 26 febbraio 2022) – Data zero

1° marzo 2023 – EuropAuditorium di Bologna (recupero 22 marzo 2021, 11 dicembre 2021 e 21 marzo 2022 all’Unipol Arena e 15 marzo 2022 all’EuropAuditorium di Bologna)

4 marzo 2023 – Teatro Verdi di Montecatini (recupero 7 aprile 2022)

6 marzo 2023 – Teatro Lirico di Milano (recupero 5 marzo 2021, 13 dicembre 2021 e 14 marzo 2022 al Mediolanum Forum e 2 marzo 2022 al Teatro Lirico di Milano)

7 marzo 2023 – Teatro Lirico di Milano (recupero 5 marzo 2021, 13 dicembre 2021 e 14 marzo 2022 al Mediolanum Forum e 3 marzo al Teatro Lirico di Milano)

10 marzo 2023 – Teatro Dis_Play di Brescia (recupero 9 marzo 2022)

11 marzo 2023 – Gran Teatro Geox di Padova (recupero 10 marzo 2022)

13 marzo 2023 – Teatro Nuovo G. Da Udine di Udine (recupero 12 marzo 2022)

14 marzo 2023 – Teatro Rossetti di Trieste (recupero 14 marzo 2022)

18 marzo 2023 – Teatro Ponchielli di Cremona (recupero 19 marzo 2022)

19 marzo 2023 – Teatro Colosseo di Torino (recupero 13 marzo 2021, 4 dicembre 2021 e 19 marzo 2022 al Pala Alpitour e 6 marzo 2022 al Teatro Colosseo di Torino)

20 marzo 2023 – Teatro Colosseo di Torino (recupero 13 marzo 2021, 4 dicembre 2021 e 19 marzo 2022 al Pala Alpitour e 7 marzo 2022 al Teatro Colosseo di Torino)

23 marzo 2023 – Tuscany Hall di Firenze (recupero 16 marzo 2021, 7 dicembre 2021 e 18 marzo 2022 al Nelson Mandela Forum e del 18 marzo 2022 al Tuscany Hall di Firenze)

24 marzo 2023 – Tuscany Hall di Firenze (recupero 16 marzo 2021, 7 dicembre 2021 e 18 marzo 2022 al Nelson Mandela Forum e 23 marzo 2022 al Tuscany Hall di Firenze)

26 marzo 2023 – Auditorium Parco della Musica di Roma (recupero 20 marzo 2021, 17 dicembre 2021 e 23 marzo 2022 al Palazzo dello Sport e 27 marzo 2022 all’Auditorium Parco della Musica di Roma)

28 marzo 2023 – Teatro Carlo Gesualdo di Avellino (recupero 4 aprile 2022)

30 marzo 2023 – Teatro Team di Bari (recupero 8 marzo 2021, 20 dicembre 2021 e 26 marzo 2022 al Pala Florio e del 29 marzo 2022 al Teatro Team di Bari)

31 marzo 2023 – Politeama Greco di Lecce (recupero 30 marzo 2022)

2 aprile 2023 – Teatro Politeama di Catanzaro (recupero 2 aprile 2022)

3 aprile 2023 – Teatro Metropolitan di Catania (recupero 1° aprile 2022)

6 aprile 2023 – Teatro Augusteo di Napoli (recupero 26 marzo 2022)

13 aprile 2023 – Teatro Politeama di Piacenza (recupero 14 aprile 2022)

14 aprile 2023 – Teatro Goldoni di Livorno (recupero 6 aprile 2022)

16 aprile 2023 – Teatro delle Muse di Ancona (recupero 19 aprile 2022)

19 aprile 2023 – Grana Padano Theatre di Mantova (recupero 9 aprile 2022)

20 aprile 2023 – Teatro Creberg di Bergamo (recupero 13 aprile 2022)

22 aprile 2023 – Pala Congressi di Lugano (recupero 20 marzo 2022)