La prima puntata di X Factor 2021 dedicata alle audizioni è andata in onda, giovedì 16 settembre, in prima serata su Tv8 e Sky Uno. E, davanti ai giudici, al termine del primo appuntamento, si è presentato Erio come concorrente, con la cover di “Can’t help falling in love” di Elvis Presley. Un brano sicuramente non facile, spesso coverizzato ma difficile da ripresentare con la stessa intensità e senza il rischio di imitare semplicemente l’originale. Mika, per primo, ha sbarrato gli occhi dopo aver saputo della scelta, avvertendolo: “E’ la mia canzone preferita!“.

Il rischio era alto ma il risultato è stato superiore a qualsiasi aspettativa. Fin dalle prime note, Erio ha stupito e sorpreso i giudici, letteralmente basiti e senza parole nell’ascoltarlo. L’immediata intensità dell’interpretazione e la voce vellutata e personale, ha reso omaggio nel migliore dei modi a questo classico apparentemente intoccabile.

Emma: “Meno male che è arrivato il momento giusto che ti ha portato qui. Ho sentito una voce straordinaria e se chiudo gli occhi sento solo un suono meraviglioso. E finalmente ho sentito una cover che in realtà poteva essere un pezzo tuo”

Mika: “Era molto bello. Quando canti tu tocchi una cosa molto universale e provochi emozione. E’ una delle versioni più belle di una delle mie canzoni preferite al mondo, che ho sentito in tanto tempo. Ti ringrazio tantissimo con tutto il mio cuore”

Hell Raton: “Hai lo spessore e la consapevolezza che questo era veramente il momento giusto di venire per te in questo pianeta. Tu vieni da un altro pianeta, stai bene lì e stai bene qua”

Manuel Agnelli: “La cosa bella è che sei un artista senza tempo. Il fatto che hai 35 anni non conta niente. Molto molto interessante. Il fatto che tu faccia una cover così personale però rispettando lo spirito dell’originale… è questo interpretare le cover!”

Cliccando qui potete vedere l’esibizione di Erio in” Can’t help falling in love”.

