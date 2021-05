Eric Clapton si è vaccinato. Se molte persone aspettano solo il giorno per potersi prenotare e avvicinarsi alla normalità di un tempo, lui ha condiviso la sua esperienza in una lettera inviata a Robin Monotti Graziadei, architetto e produttore. Secondo quanto riportato da Rolling Stones, la missiva indirizzata all’amico sarebbe autentica e proprio il celebre architetto l’avrebbe condivisa. Nel passato di Clapton, Clapton erano già emersi i suoi pensieri contrari al lockdown per Covid-19 quando è apparso nella canzone di Van Morrison “Stand and Deliver” nel dicembre 2020; due mesi dopo, a febbraio, Clapton ha ricevuto la sua prima delle due vaccinazioni per AstraZeneca, ha scritto nella sua lettera a Robin Monotti Graziadei, che ha condiviso la lettera sul suo Telegram con il permesso del chitarrista.

“Ho preso la prima dose di AZ e subito ho avuto reazioni gravi che sono durate dieci giorni. Alla fine mi sono ripreso e mi è stato detto che sarebbero passate dodici settimane prima del secondo… Circa sei settimane dopo ho fatto la seconda dose di AZ, ma con un po’ più di consapevolezza dei pericoli. Inutile dire che le reazioni sono state disastrose, le mie mani e i miei piedi erano congelati, insensibili o in fiamme, e praticamente inutili per due settimane, temevo che non avrei mai più suonato (soffro di neuropatia periferica e non avrei mai dovuto avvicinarmi all’ago .) Ma la propaganda diceva che il vaccino era sicuro per tutti … “

Nella sue parole, Clapton ha anche discusso della scoperta di “eroi” (per lui…) come il politico britannico Desmond Swayne anti-lockdown e di canali YouTube che sostengono le sue tesi.

Continuo a percorrere la strada della ribellione passiva, ma è difficile mordermi la lingua con quello che ora so. Poi sono stato indirizzato a Van [Morrison]; è stato allora che ho trovato la mia voce, e anche se stavo cantando le sue parole, hanno echeggiato nel mio cuore. Ho registrato” Stand and Deliver “nel 2020 e sono stato immediatamente guardato con disprezzo.

A dicembre 2020, Clapton aveva detto in una dichiarazione che accompagnava “Stand and Deliver”: