Emma Marrone, la telefonata che le ha cambiato la vita: ”Finalmente libera..”. Le parole che hanno commosso i social

Emma ha dato inizio alla sua straordinaria carriera con la vittoria nel 2009, di Amici, che le ha aperto la strada della fama e del successo. La cantante salentina ha fatto breccia nel cuore del pubblico con la sua voce graffiante e la sua grinta. Ma anche grazie al suo carattere aperto, schietto e determinato.

Tuttavia questi 16 anni per Emma, non sono stati solo rose e fiori. Certe notizie arrivano come un fulmine a ciel sereno, ma ci sono anche telefonate che hanno la forza di trasformarsi in un nuovo inizio. La storia privata della cantante porta con sé una parentesi di dolore e paura, che per fortuna ormai non è che un tragico ricordo.

Dopo anni di battaglie contro un tumore, cicatrici visibili e invisibili, Emma Marrone è riuscita a trovare la forza, a risalire e ad essere di esempio per altre donne.

La cantante apre il suo cuore ai fan con una testimonianza importante

L’artista salentina, che il pubblico ha imparato ad amare fin dai tempi di Amici di Maria De Filippi, ha fatto del coraggio la sua bandiera. Le sue canzoni che emozionano platee intere, nascondono un racconto personale fatto di ostacoli, terrore, ma anche di rinascita. Una vicenda che oggi si arricchisce di una pagina luminosa, quella che Emma stessa ha voluto raccontare sui social con parole semplici ma potentissime.

“Un telefono che squilla può cambiarti la vita. Ho risposto tremando: era il mio medico. Ho pensato subito al peggio, ‘ci risiamo, devo ricominciare da capo’.” Inizia così il lungo post della cantante. Tutto ebbe inizio quando Emma era poco più che ventenne. Una visita di routine, quasi fatta per gioco, cambiò completamente il corso della sua vita: tumore alle ovaie. All’epoca la cantante non aveva alcun sintomo, ma quel controllo segnò il punto di partenza di un percorso tortuoso. Da lì in avanti, tra esami, consulti e interventi chirurgici, il mondo le è crollato addosso più volte.

Nonostante la paura, Emma non ha mai perso la determinazione. Anzi, ha spesso raccontato come la rabbia si sia trasformata nella sua più grande alleata: una spinta costante a non lasciarsi definire dalla malattia, a non concedere al cancro l’ultima parola. Per lei la musica è stata terapia, sfogo, salvezza. Ogni palco calcato, ogni nota cantata diventavano un modo per dimostrare a se stessa – e agli altri – che la vita andava vissuta fino in fondo.

Lo scorso 7 settembre, con un post su Instagram, Emma ha condiviso il momento che tutti i suoi fan aspettavano: il racconto di una telefonata che ha avuto la forza di spazzare via anni di paure. Nelle sue parole iniziali si percepisce l’attimo di panico, quella sensazione di gelo che l’ha attraversata pensando che si trattasse dell’ennesima brutta notizia. E invece, dall’altra parte della cornetta, il medico le ha consegnato le parole più attese: dai controlli era emerso che finalmente poteva considerarsi libera dalla malattia.

“Le sue parole mi hanno trafitto il cuore: ‘Dagli ultimi esami sei finalmente libera dalla malattia.’ In quell’istante sono morta e rinata nello stesso respiro.” Continua Emma. Un sollievo misto a incredulità, un vortice di emozioni condensato in poche righe che hanno subito commosso migliaia di persone. I commenti dei fan si sono moltiplicati in poche ore, con messaggi di affetto e gratitudine. Perché la battaglia di Emma è diventata, negli anni, una battaglia condivisa, per dare forza a chi si trova nella stessa condizione. “Non ho pianto nemmeno prima della sala operatoria, né dopo. Mi hanno aperta due volte in pochi anni, ho portato addosso la paura… ma anche il coraggio.” Scrive.

La parte più intensa della sua testimonianza arriva quando la cantante dichiara di voler essere il volto di tutte le donne che hanno subito interventi, perdite e ferite fisiche: “Oggi voglio essere il volto delle donne che non nascondono le cicatrici. Delle ragazze che hanno perso un seno, di chi si sente imperfetta ma continua a lottare. Il volto delle sopravvissute.” Conclude.. allegando una foto di lei con il viso segnato dalle lacrime. Lacrime di gioia.