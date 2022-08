Era il 16 agosto 1977 quando, intorno alle 16, il mondo veniva informato dell’improvvisa morte di Elvis Presley. Il cantante si trovava nella sua casa, Graceland, a Memphis. I fan furono sconvolti dalla notizia della scomparsa dell’artista, a soli 42 anni. Oggi sono passati esattamente 45 anni da quel drammatico giorno.

Dopo la fine del suo matrimonio con Priscilla – avvenuto anni prima – fu la fidanzata di Presley, Ginger Alden, a trovare il cantante, privo di sensi, sul pavimento del suo bagno nella sua casa, Graceland, a Memphis. Era il pomeriggio del 16 agosto e la donna chiamò immediatamente i soccorsi. Elvis Presley venne portato d’urgenza in ospedale ma i tentativi di rianimarlo e di riportarlo in vita furono inutili. Alla 15.30 venne ufficialmente confermata la sua morte. Poco dopo, la notizia fu resa nota.

I media di tutto il mondo furono informati intorno alle 16:00 e le persone in tutto il mondo furono in lutto per la scioccante morte prematura del Re del Rock and Roll.

Visto anche la giovane età dell’uomo, il mistero sulle cause della sua morte durò nel tempo, nonostante la causa principale -da sempre dichiarata- fu quella di un arresto cardiaco. Ma ci fu anche chi ipotizzò che fosse legata all’uso di sostanze stupefacenti o abuso di farmaci. Presley era un consumatore di lunga data di oppiacei, che non solo uccidono il dolore ma causano anche stitichezza. Ha anche usato antistaminici, tranquillanti come il Valium, sonniferi – e lassativi. Il capo medico del Tennessee al momento della morte di Presley, Jerry Francisco, ha affermato che la morte del cantante era dovuta a malattie cardiache e non a prodotti farmaceutici.

Nel tempo, altri medici hanno però sottolineato che potesse anche dipendere dall’elevato uso, nel tempo, proprio di farmaci utilizzati da Elvis Presley. Teorie, ipotesi, congetture, che non hanno mai trovato fondamento.

Chi ha trovato Elvis Presley morto?

Quel 16 agosto 1977, Elvis doveva volare via da Memphis per iniziare un altro tour, ma nel pomeriggio la sua fidanzata, modella e attrice Ginger Alden, lo trovò sul pavimento del bagno della sua villa di Graceland. Disse:

“Elvis sembrava che tutto il suo corpo si fosse completamente congelato in posizione seduta mentre usava il gabinetto e poi fosse caduto in avanti, in quella posizione fissa, direttamente di fronte ad esso. … Era chiaro che, dal momento in cui qualsiasi cosa lo avesse colpito fino al momento in cui era atterrato a terra, Elvis non si era mai mosso”

Fu il presidente degli Stati Uniti, Jimmy Carter, a rilasciare una dichiarazione ufficiale.

“La morte di Elvis Presley priva il nostro Paese di una parte di sé. Era unico, insostituibile. Più di 20 anni fa, irruppe sulla scena con un impatto senza precedenti e probabilmente non sarà mai eguagliato. La sua musica e la sua personalità, fondendo gli stili del country bianco e del rhythm and blues nero, hanno cambiato per sempre il volto della cultura popolare americana. Il suo seguito è stato immenso. Ed era un simbolo per le persone di tutto il mondo della vitalità, della ribellione e del buon umore di questo Paese”

Cosa ha causato la morte di Elvis Presley?

La salute di Elvis era peggiorata nei suoi ultimi anni e negli anni ’70 è diventato dipendente dagli antidolorifici. Questo, aggiunto al suo amore per il fast food, ha peggiorato la salute del cantante, in sovrappeso. Mentre era in corso un esame post mortem, il medico legale di Memphis Jerry Francisco ha detto che Elvis era morto per arresto cardiaco, dichiarando che “i farmaci non hanno avuto alcun ruolo nella morte di Presley”. (In seguito è stato criticato per aver parlato prima che fosse raggiunta una conclusione dall’autopsia).

Secondo i rapporti di laboratorio, però, “quattordici farmaci” sono stati trovati nel corpo di Elvis, “10 in quantità significative”.

I patologi che hanno condotto l’autopsia hanno suggerito che era possibile che Elvis avesse subito uno “shock anafilattico” causato dalle pillole di codeina che aveva ricevuto dal suo dentista e “al quale era noto che avesse una lieve allergia”.

Poi, sono arrivate altre teorie, nel tempo, che non hanno fatto altre che ampliare questo “mistero” sulla sua scomparsa.

Lo storico forense e patologo Michael Baden ha detto che Elvis aveva il cuore ingrossato da molto tempo e questo, insieme alla sua abitudine alla droga, aveva causato la sua morte. Tuttavia, ha aggiunto, si trattava di un caso complesso (“Era difficile da diagnosticare”).

Nell’agosto 1977 un racconto di memorie di tre delle guardie del corpo di Elvis, che erano state licenziate l’anno precedente, descriveva in dettaglio gli anni di abuso di droga del cantante. Insoddisfatto del libro, Elvis aveva tentato senza successo di interromperne la pubblicazione offrendo denaro agli editori.

Anni dopo, nel 1994 è stato riaperto il rapporto dell’autopsia. Ed è estato dichiarato quanto segue:

“Non c’è nulla in nessuno dei dati che supporti una morte per droga. Tutto, infatti, fa pensare a un improvviso e violento infarto”

Tuttavia, ricerche recenti hanno scoperto che Elvis era malato cronico di diabete, glaucoma e costipazione.

Graceland, la villa aperta ai turisti (ma non del tutto)

La casa di Presley, Graceland, è aperta al pubblico dal 1982 in modo che i fan possano visitare e rendere omaggio al defunto cantante.

Fino ad oggi, però, la camera da letto di Presley – e l’intero piano di sopra – non è aperta al pubblico a causa del continuo intenso interesse per la sua morte.

Solo i membri della famiglia Presley e il curatore di Graceland possono entrare, e da quando la casa è stata aperta 40 anni fa. Alle celebrità e persino ai Presidenti sono state respinte le richieste di vedere la camera da letto.