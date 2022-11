Elton John Live, il concerto evento al Dodger Stadium sbarca su Disney+

È dal 2018 che Elton John sta girando il mondo col suo tour d’addio, il Farewell Yellow Brick Road, partito l’8 settembre 2018 dal Nord America e passando più volte nel corso degli anni da Canada, Europa e Oceania. E ora anche chi non ha ancora avuto modo di vedere Elton John live potrà farlo restando comodamente seduto sul divano grazie a Disney+.

Elton John Live, questo il titolo dello speciale di tre ore, sarà un evento unico nel suo genere: non uno speciale pre-registrato, ma l’intero concerto trasmesso in diretta streaming dal Dodger Stadium di Los Angeles, dove l’artista britannico si esibirà con tre concerti il 17, il 19 e il 20 novembre.

L’evento che si potrà seguire in diretta sarà quello del 20 novembre, anche se per gli utenti italiani l’orario non sarà molto comodo: la diretta streaming su Disney+, infatti, inizierà alle 4.30 del mattino, ma non temete, potrete recuperarla in differita nei giorni e nelle settimane successive.

Elton John Live, la scaletta del concerto in diretta su Disney+

La scaletta del concerto evento di Elton John seguirà quella di tutte le altre date di questo tour colossale, ma le sorprese non mancheranno di certo.

Bennie and the Jets Philadelphia Freedom I Guess That’s Why They Call It the Blues Border Song Tiny Dancer Have Mercy on the Criminal Rocket Man Take Me to the Pilot Someone Saved My Life Tonight Levon Candle in the Wind Funeral for a Friend/Love Lies Bleeding Burn Down the Mission Sad Songs (Say So Much) Sorry Seems to Be the Hardest Word Don’t Let the Sun Go Down on Me The Bitch Is Back I’m Still Standing Crocodile Rock Saturday Night’s Alright for Fighting Cold Heart (Pnau remix) Your Song Goodbye Yellow Brick Road

Ad affiancare Elton John sul palco del Dodger Stadium ci saranno Dua Lipa, Kiki Dee e Brandi Carlile.