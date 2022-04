Elodie e Marracash: ritorno di fiamma?

Nelle scorse ore, è iniziato a circolare un gossip che riguarda una delle ex coppie più amate dello showbiz. Si tratta di Elodie e Marracash. Cosa lega ancora i due cantanti dopo la fine del loro fidanzamento? Secondo il giornalista di ‘Oggi’ e ‘Dagospia’, Alberto Dandolo, l’ex stella di ‘Amici‘ ed il rapper si starebbero rivedendo “intensificando la loro frequentazione”.

Marra e la Di Patri si sono conosciuti ed innamorati sul set di ‘Margarita’. Dopo due anni d’amore, però, tra l’estate e l’autunno scorso, i due innamorati hanno deciso di dirsi addio poco prima dell’uscita dell’ultimo album di Marracash, ‘Noi, loro, gli altri’, avvenuta lo scorso 17 novembre. I due ex sono rimasti sempre in buoni rapporti tant’è che Elodie ha preso parte al video di ‘Crazy love’, di fatto, ufficializzando la loro separazione.

In una lunga intervista, al settimanale ‘Grazia’, la cantante, scoperta da Maria De Filippi, ha spiegato le ragioni che l’hanno spinta a non chiudere le porte ad una delle persone più importanti della sua vita:

Mi fa strano parlare di fine fra me e lui. Il nostro amore non è finito, si è trasformato. Fabio per me continua a essere famiglia. Le persone mica si dimenticano da un giorno all’altro. Non abbiamo mai vissuto insieme e non riesco a pensare a me e a lui genitori, è troppo assoluto quello che ci unisce, non ci poteva essere spazio per un terzo bambino, sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca, ma sai quanti problemi avrebbe avuto?