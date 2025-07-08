La cantante e il pilota non si mostrano più insieme sui social, i fan temono la rottura. Intanto lei torna a parlare con Marracash e riaccende i sospetti.

Elodie e Iannone, “crisi nerissima”. E spunta Marracash

Se l’estate contribuisce alla nascita di nuove coppie, allo stesso tempo ne fa scoppiare altre. Una tra quelle più seguite nel mondo dello spettacolo sarebbe infatti ai ferri corti. Si tratta di Elodie e Andrea Iannone, i quali, secondo i rumor, non avrebbero più l’elettricità che li rendeva inseparabili.

La cantante romana e l’ex centauro della MotoGP, insieme da tre anni, avrebbero lasciato indizi sui social che neanche a dirlo, hanno già scatenato una miriade di illazioni. Niente stories di coppia, zero cuoricini e zero post: silenzio quasi irreale per due protagonisti abituati a condividere cene e vacanze da sogno.

Ad alimentare i sospetti di una loro crisi nerissima ci pensa Deinaira Marzano che sul suo profilo social scrive: “Nonostante si vedano insieme, si vocifera di una crisi. Lui si sente trascurato dal troppo lavoro di lei” riferendosi ai troppi impegni dell’artista romana, tra musica, moda e cinema.

Spunta Marracash

L’agenda iper‑impegnata di Elodie sarebbe la grande causa della presunta frizione con Iannone. Tra la lavorazione del nuovo disco, un ruolo al cinema, gli eventi fashion che la vogliono come ospite fissa e le prove del tour autunnale nei palazzetti, la popstar corre da una città all’altra senza respiro. Dal canto suo Iannone, che dopo la MotoGP ha trovato un nuovo equilibrio farebbe fatica ad accettare un affetto soltanto “a intermittenza”.

Ma il retroscena più curioso riguarda un nome che riporta subito al passato: Marracash. Il rapper, grande ex, di cui lei è stata “musa” di alcuni suoi pezzi più ascoltati, potrebbe aver riacceso contatti con la cantante. “Sembra che Iannone abbia scoperto alcuni messaggi sul telefono di Elodie. Da lì il rapporto si sarebbe raffreddato” scrive ancora Marzano. Potrebbe trattarsi proprio di Marracash? E se fosse così, si tratta solo di riavvicinamento professionale?

“È la storia più importante della mia vita, perché è nata in un modo completamente diverso da tutte le altre. Noi ci siamo visti, ci siamo appiccicati e basta. Sempre insieme” ha detto qualche mese fa Elodie nel podcast Say Waad?!? di Radio Deejay “E’ il mio compagno, il mio amore, il mio migliore amico. Noi ci facciamo un sacco di risate, con lui sono me stessa al 100 per cento, non mi era mai successo” Perchè le nuvole si sono addensate così velocemente? Riuscirà Elodie a trovare del tempo per il suo amore? I diretti interessati, per ora, tacciono. Nessuna smentita, nessuna conferma.