Elodie e Iannone bacio social per smentire la crisi: ma il gesto di lui fa pensare

La favola secondo potenti rumors di fondo potrebbe essere finita. Secondo altre voci, invece. dopo un momento di forte crisi, sarebbe tornata la pace. Fatto sta che lo scatto da poco pubblicato sui Social che vede scambiarsi un dolce bacio la cantante e artista a tuttotondo Elodie con il motociclista Andrea Iannone, suo fidanzato da tanti anni, non convince pienamente.

Di certo vedere uno scatto del genere ha rappresentato un’autentica coccola per il cuore e, per i più romantici, per l’anima. I fan dell’artista, che è super impegnata con i live dove sta dando il massimo di se, cominciavano infatti a temere il peggio. Fatto sta che secondo l’esperta di Gossip Deianira Marzano lui, alla fine, si sarebbe sentito un po’ trascurato dalla sua dolce metà per via dei suoi tanti impegni che la tengono a lungo lontana da casa e, soprattutto, da lui.

Codesta versione l’ha confermata pure Amedeo Venza. Ed è stato lui a parlare per primo di una crisi nerissima. Tra l’altro si è anche mormorato di un inaspettato, quanto clamoroso, riavvicinamento di Elodie con il suo storico ex. Stiamo parlando di Marracash con il quale ha vissuto una lunghissima, quanto tormentata, storia d’amore.

Elodie e Iannone, la foto del bacio non convince. Il gesto di lui.

Dal canto suo la Di Patrizi non ha voluto commentare nulla e dopo essersi rilassata e divertita con la carissima amica Diletta Leotta, ha deciso di far parlare per lei una foto caricata in una Storia sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. Si tratta, per l’appunto, di quella cha le vede vicinissima ad Andrea. Un bacio dolcissimo starebbe a indicare il fatto che i due sono ancora più uniti e innamorati che mai. Lei è struccata e ha i capelli sciolti. Hanno entrambi gli occhi chiusi ma si intuisce comunque l’espressione felice di lei. Quella di lui, a onor del Vero, è indecifrabile.

Come lo è il gesto che l’uomo ha compiuto e che ha lasciato molto perplessi i fan della coppia. In sostanza non avrebbe ripreso a sua volta questa sorta di tenero selfie sui sui canali, come se non fosse d’accordo sulla scelta della compagna di manifestare così il fatto che stanno ancora insieme. Altri ancora hanno, invece, iniziato a ipotizzare che le cose non stanno così e che i due starebbero, con molta probabilità, alla frutta. Non manca nemmeno la fortissima insinuazione sul fatto che questa pubblicazione farebbe parte semplicemente di un piano mediatico.