Ezio è stato eliminato da Amici 2023. Il giovane cantante, dopo l’esibizione andata in onda nella puntata di domenica 29 ottobre, ha visto sospesa la sua maglia dopo aver cantato “Easy”. Anche Giorgia, giudice della classifica di canto, ha ammesso alcune perplessità nei confronti del concorrente. Ma prima che risultasse ultimo in classifica, la sua insegnante aveva già deciso di mettere in discussione la sua presenza all’interno del talent show.

Nella puntata dei daytime di Amici 2023, i ragazzi sono stati convocati in studio per una comunicazione. Tutti e tre i professori di canto si sono seduti e Anna Pettinelli ha chiesto ad Ezio di avvicinarsi a loro. E subito dopo ha pronunciato la sua decisione:

“Alla luce di tutto quello che è successo nelle ultime puntate e nell’ultima, devo prendere una decisione ed è inutile che la tiri per le lunghe. Dalla sospensione della maglia devo passare al ritiro definitivo. Quel banco vale tantissimo. Dal momento in cui non vedo rendimento, nonostante ti abbia spronato, io non ho visto risultati. Sono passate un bel po’ di puntate e mi sento la responsabilità di liberare quel banco. Mi spiace moltissimo ma quando ci sono dei limiti che adesso non riesci a superare… non c’è tempo e non sarebbe giusto nemmeno nei confronti degli altri, Il regolamento vuole che io chieda agli altri professori se sono interessati a lavorare con te”

Né Lorella Cuccarini né Rudy Zerbi si sono fatti avanti per prendere il ragazzo in squadra con loro. A questo punto, Ezio deve abbandonare la scuola.

L’allievo rientra in casetta per preparare la valiglia.

Holden “A me dispiace molto umanamente…” commenta, prima di abbracciare l’amico e compagno di avventura.

L’avventura termina dopo circa un mese e mezzo dal suo ingresso nella casetta di Amici 2023. Fin da subito, Ezio aveva ammesso ed espresso le sue difficoltà all’interno del programma e nella convivenza con gli altri inquilini. Una decisione che, quindi, sorprende poco.

