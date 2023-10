Ecco cosa è successo nel daytime di Amici 2023, in onda lunedì 2 ottobre.

Sarah è risultata ultima in classifica dopo la sua esibizione di Senorita, nella puntata di domenica. E proprio lei è stata indicata da Anna Pettinelli, insieme a Mida, per andare in sfida con una ragazza vista dall’insegnante, Alice.

Nel daytime, Sarah si dispera per quanto accaduto nella prima vera puntata del talent show. A poco servono gli incoraggiamenti di Nicholas.

“Non metteranno Mida contro lei, tu non c’entri niente con lei” sottolinea, rivolgendosi a Mida.

Sarah viene chiamata da Lorella Cuccarini, la sua insegnante di canto.

“Sono convinta di non aver fatto il 100%, dovevo fare di più, ne sono cosciente, ero molto emozionata” si giustifica la giovane, parlando con la sua docente. La Cuccarini ammette di aver notato la sua agitazione:

“Devi stare tranquilla, situazioni di questo tipo capitano ai migliori, non entrare nel buco nero. Mi hanno detto che sei entrata nel panico, dopo. Qua bisogna crescere in fretta, l’emotività ti può fare un brutto scherzo, tu hai tante carte da giocare, devi credere in te stessa, quella felpa te la riprendi. E vediamo se arriva la sfida, la faremo”

Ezio in crisi ad Amici 2023: il cantante abbandona la scuola?

Anche Ezio è scosso dopo la puntata del pomeridiano andato in onda domenica 1 ottobre.

“Me ne voglio andare, non è il posto fatto per me. Rudy mi ha detto che non ho personalità e mi sento un c0glione perché non gli ho risposto”

Holden gli consiglia di prendersi del tempo per riflettere mentre il cantante chiede di parlare con Anna Pettinelli.

L’insegnante gli mostra una clip sulla sua crisi e sulle sue tentazioni sul volersene andare (legate anche alla convivenza all’interno della casetta)

“Vedo molta falsità, non so se questo contesto qua possa far uscire il vero me”

Alla sua insegnate spiega il suo punto di vista e le sue preoccupazioni. “Non ti fa piacere stare in casetta?” domanda lei.

“E’ un clima nuovo, la mia prima convivenza con le persone…” si spiega lui. La Pettinelli lo invita a risolvere i problemi sulla falsità e sui finti amici all’interno della scuola. Chiede se ci sono responsabili precisi del suo malessere. Lui nega.

“Se non esci da questo stallo, starai male sempre. O stai qua dentro in una certa maniera o prendi la porta e torni a casa tua” lo mette alle strette Anna Pettinelli.

I cantanti e i ballerini votano le esibizioni dei compagni: la classifica

Gli allievi devono fare una classifica sulle esibizioni di canto e ballo dei rispettivi compagni, in maniera anonima.

Ecco la classifica di ballo derivata dal loro voto, dal primo all’ultimo

Sofia

Chiara

Marisol

Simone

Elia/Kumo (parimerito)

Gaia

Nicholas

A seguire, invece, la classifica di canto:

Holden Mew Lil Jolie Matthew Holy Francisco Mida Petit Stella SpaceHippiez Sarah Ezio

Matthew non è d’accordo con Ezio ultimo in classifica. Holy Francisco:

“E’ stato stato influenzato dall’ansia di stare sul palco”

Ezio poi racconta il suo confronto con Anna Pettinelli:

“Sento di non avere sicurezza. La domanda è se io volessi rimanere qui o meno perché non mi sto trovando molto bene in questa convivenza, sono una persona molto introversa. In un contesto del genere non c’è sincerità ma tanta falsità. Non mi fido… Vedo Gaia molto simile a me”

Sofia, ballerina, crede che il problema sia solo il suo. Lil Jolie, invece, è già legata alle persone della casetta:

“Mi sento mancata di rispetto”.

Addirittura?