El Amor, Boro Boro feat. Villabanks e Fred De Palma: testo, video, significato della canzone

Sarà disponibile, da venerdì 27 maggio 2022, in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali, ‘El amor’, il nuovo brano di Boro Boro feat. Villabanks e Fred De Palma, prodotto da JVLI, Finesse e Linch.

L’urban latin si fonde alla perfezione con il mondo del rap e raggaeton, rappresentato in italiano ed in spagnolo, dando origine ad una miscela esplosiva.

Cliccate sulla, foto in basso, per vedere il video della canzone.

Ecco il testo della canzone.

Yo aprendí que el amor

Se bailan dos con el reggaetón (El filósofo)

Yo aprendí que el amor

Se bailan dos con el reggaetón

Me está llenando el corazón

Así que pensando te

escribí esta canción porque

Estamos haciendo, lo noto (Bebé)

El único remedio es música en studio

La vida es rápida,

pero larga, coño (Tú lo sabe’)

Voy a buscando esta persona

Con la que nos vamo’

a amarse, feliz con poco

Pero no sé quién es

Pa’ disfrutar de todo

Pa’ que seas mi bebé

Hacer el sexo

hasta de frente pa’ atrá’

Escucharno’ el uno al otro

No me esperarte un castigo

No veo la hora de tenerte pa’ contarte

to’a la cosa que a la’ otra’ nunca les digo

Sé que llega ese día

en lo que me encuentro

Con la que puedo bailares

que se que bailando si que quieres

Yo soy aquí, te espero

También te estoy buscando

en to’a la’ esquina’ del mundo

Pero es una

Me gusta como tú me toca’

Verdade’ salen de tu boca

Aprovecho del momento

Se sube el sentimiento

Te quiero a ti, ninguna otra

Somo’ dos que bailamo’ raggaetón

Cuando follamos nos unimos

Toma el mundo pa ti

Tú eres lo que me hace vivir

Me gustaría conocerte

y saber que eres solo pa’ mí

Siento que lo sé todo

lo que he pasado está bien

Quiero que mami, todo yo te doy

Si me dices dónde estás me voy pa’ allá

Pensarti qui con me

Ferma il tempo sul Patek

E anche se aspettarti è un castigo

Ti aspetterei anche all’infinito.

E vorrei averti qui con me

Per dirti cosa penso

E ti vorrei conoscere, so già in quel momento

Mami non fermerò quello che ho nella testa

Già lo so che poi finiremo a fare festa

Dimmelo che vuoi essere tu la mia princesa

Yo quiero tu combi completa, yeh, yeh

Siento que lo sé todo lo que he pasado está bien

Quiero que mami, todo yo te doy

Si me dices dónde estás me voy pa’ allá

Pensarti qui con me

Ferma il tempo sul Patek

E anche se aspettarti è un castigo

Ti aspetterei anche all’infinito.

Yo aprendí que el amor

Se bailan dos con el reggaetón

Me está llenando el corazón

Así que pensando

te escribí esta canción, bebé.