Edoardo Bennato, al Teatro Alfieri spettatori delusi e senza parole. Il racconto dei fatti.Una serata che nessuno degli spettatori presenti al Teatro Alfieri si sarebbe mai aspettato di vivere, quella che è avvenuta di recente in loco. Avevano aspettato con ansia di vedere dal vivo il loro idolo, per cantare a squarciagola, con lui, le

Edoardo Bennato, serata surreale al teatro Alfieri: decine di spettatori increduli e delusi, cosa è successo

Edoardo Bennato, al Teatro Alfieri spettatori delusi e senza parole. Il racconto dei fatti.

Una serata che nessuno degli spettatori presenti al Teatro Alfieri si sarebbe mai aspettato di vivere, quella che è avvenuta di recente in loco. Avevano aspettato con ansia di vedere dal vivo il loro idolo, per cantare a squarciagola, con lui, le sue famose Canzonette, ma qualcosa è andato storto. Il dispiacere di decine di fan, accorsi da ogni dove per Edoardo Bennato, vero habitué nelle esibizioni nella città di Torino, sta facendo parlare di sé nelle ultime ore per un fatto, che è stato ripreso, in men che non si dica, dalla stampa, spargendosi a macchia d’olio sul Web.

Di certo i suoi concerti sono sempre studiati nei minimi dettagli, lunghi ed emozionanti. Le scalette comprendono sia brani più recenti che altri più datati, che sono entrati di diritto nella storia della musica italiana. Bennato è un grande poeta e un autore innovativo, oltre che un ottimo polistumentista, che rende magica ogni sua esibizione, come sostengono sui Social tantissimi suoi estimatori. Tuttavia alcuni di essi sono rimasti senza parole e sconcertati dopo aver scoperto quel che è successo al Teatro Alfieri.

Quel che hanno vissuto decine di essi è stato uno spettacolo surreale. Parliamo esattamente, come si evince da La Repubblica, di cinquanta persone che sono giunte in loco per assistere, in teoria, a un concerto del loro idolo, attualmente in tour in tutta Italia. Gli spettatori in questione si sono recati in Piazza Solferino, al fine appunto di assistere al concerto di Bennato, ma, una volta giunti in loco, hanno constatato che ciò non sarebbe stato fattibile.

Edoardo Bennato, che cosa è accaduto al Teatro Alfieri

Dopo aver visto un cartello, dove campeggiava la grande scritta in rosso, “annullato“, hanno compreso che quella sera non avrebbero cantato a squarciagola le canzoni del proprio idolo. Il live, come si poteva sempre leggere in suddetto cartello, “era stato anticipato al giorno 29 ottobre”. Due spettatrici, affatto contente dell’epilogo, una volta tornate nelle loro dimore a mani vuote, avrebbero dichiarato a La Repubblica che “Nessuno ci aveva informato di questa modifica. Abbiamo speso 140€ per due biglietti, ci sentiamo prese in giro, speriamo ci rimborsino”.

Rapida è giunta la risposta da Dimensione Eventi, l’azienda di produzione del concerto: “La comunicazione è stata inviata a tutti, valutiamo rimborsi e voucher.”. La data al Teatro Alfieri di Bennato era prevista il 10 novembre 2025 ma, per decisione dell’artista, è stata anticipata al 29 ottobre.

Ticketone, realtà alla quale era stata affidata la vendita dei biglietti, avrebbe inviato una comunicazione a riguardo via email a chi aveva acquistato i biglietti, ma, a quanto pare, ciò non sarebbe risultato sufficiente per raggiungerli tutti quanti. E così, nella data del 29 ottobre, non si sono presentati per assistere al concerto, circa un centinaio del 1500 spettatori previsti.