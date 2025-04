Ed Sheeran, fuori il nuovo singolo: il cantautore riparte da “Azizam”

Negli ultimi anni Ed Sheeran ha rappresentato una parte importante del panorama musicale mondiale. Gli appassionati del pop possono senz’altro confermare quanto l’artista continui a creare emozioni ed energie a chiunque lo ascolti, tanto che nel corso degli anni è diventato un vero e proprio punto di riferimento per il mondo dello spettacolo internazionale. Alle spalle ha singoli e album che lo hanno reso il personaggio che è oggi. A contraddistinguerlo è infatti sempre stato il suo stile unico e originale, che i suoi ascoltatori hanno sempre ritrovato nelle canzoni pubblicate.

Ad esempio, da pochissimo è uscito il nuovo singolo Azizam, che ha ancora una volta reso la magia di Ed Sheeran ancora più grande. Questo progetto – che anticipa l’uscita del nuovo album in uscita il prossimo autunno – conferma ancora una volta l’identità musicale e la personalità di un cantante, che ha saputo costruirsi una carriera partendo da zero e diventando una vera popstar mondiale.

Presto il nuovo album di Ed Sheeran

Dopo l’uscita dei suoi ultimi album intitolati con i segni matematici, il cantautore britannico è tornato sulla scena musicale mondiale e lo ha fatto con il nuovo singolo Azizam, che significa in persiano “Mio caro“. Il brano è uscito il 4 aprile, e va in realtà ad anticipare l’uscita del prossimo album Play, che apre un nuovo ciclo di dischi riguardanti i tasti di riproduzione degli apparecchi stereo, com’è stato spiegato dal diretto interessato nel corso del Jimmy Fallon Show. Ed Sheeran ha infatti racconto di aver avuto l’idea, quando aveva solo 18 anni, di realizzare un ciclo di dieci album: +, ×, ÷, = e –, e in seguito Play, Pause, Rewind, Fast Forward, Stop.

“Ero fissato con Tarantino e dal suo progetto di realizzare dieci film, con progetti collaterali come Grindhouse” – ha continuato lui – “Mi son detto: ne faccio dieci anch’io e, ogni tanto, un side project“. L’album Play sarà insomma un album up tempo e dal mood molto gioioso, e al cui interno saranno contenute delle influenze mediorientali, che vengono esaltate dalla produzioe di Ilya Salmanzadeh, producer svedese che è originario dell’Iran. L’uscita di questo nuovo album avverrà quindi il prossimo autunno, anche se i fan di Ed Sheeran potranno già godere di ottima musica. Il cantante ha infatti iniziato a estrapolare dal disco diversi singoli.

Ed Sheeran e il nuovo singolo Azizam

Al fine di presentare il nuovo disco, il cantautore britannico ha pubblicato il suo nuovissimo brano Azizam, che rispecchia appieno quello stile un po’ british un po’ pop che ha sempre fatto parte della sua musica. Per il lancio della canzone è stato creato un piano promozionale su più fronti. Ad esempio, alla Stazione Centrale di Milano appare ormai da giorni – su numerosi maxi-schermi – una frase della canzone, con dei cuori giganti color fucsia. Azizam è inoltre il primo brano della nuova funzione di Whatsapp che dà la possibilità di associare un brano a un aggiornamento di stato. Ed Sheeran verrà in Italia – a Roma – il 14 giugno, per un concerto allo stadio che è già completamente sold out.