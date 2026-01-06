Classifiche FIMI 2025: Olly domina con “Tutta vita” e “Balorda nostalgia”. Trionfo del pop italiano, Caparezza re del vinile

Il 2025 musicale italiano si chiude con un verdetto inequivocabile: Olly è il grande protagonista dell’anno. Secondo le classifiche annuali Top of the Music by FIMI/NIQ (dal 27 dicembre 2024 al 25 dicembre 2025), che aggregano tutti i canali di vendita e ascolto, il vincitore di Sanremo 2025 conquista il primo posto sia nella categoria album con “Tutta vita” che nei singoli con “Balorda nostalgia”.

Il ritorno del pop italiano

Il dato più significativo riguarda il ritorno prepotente del pop nelle prime posizioni delle classifiche. Dopo anni di dominio incontrastato dell’urban, il 2025 segna un cambio di passo: nella Top 100 Album & Compilation, Olly precede “Santana Money Gang” di Sfera Ebbasta & Shiva (secondo posto) e “Dio lo sa” di Geolier (terzo), fotografando un equilibrio tra nuove sensibilità pop e radici urban.

Anche nella Top 100 Singoli il podio è tutto italiano e legato a Sanremo: dopo “Balorda nostalgia” di Olly troviamo Giorgia con “La cura per me” e Achille Lauro con “Incoscienti giovani”. Un trionfo dunquen non solo per i brani italiani ma anche per quelli lanciati al Festival di Sanremo che conferma il suo ruolo centrale nel panorama musicale nazionale.

Caparezza re del formato fisico

Nel segmento dei supporti fisici (CD, vinili e musicassette), a dominare è Caparezza con “Orbit Orbit”, seguito da Taylor Swift con “The life of a showgirl” e di nuovo da Olly con “Tutta vita”. Il rapper pugliese si conferma tra gli artisti più amati dal pubblico che acquista musica in formato tangibile, in particolare vinile, che rappresenta il 47,1% del mercato fisico contro il 50,7% dei CD e che sta dimostrando un notevole ritorno sul fronte del mercato.

La musica italiana sempre più forte

Il repertorio italiano occupa l’85% della Top 100 Album, un dato straordinario se confrontato con il 69% del 2015. Nonostante la presenza di superstar globali come Bad Bunny e Taylor Swift, il pubblico italiano continua a privilegiare nettamente la produzione nazionale.

Lo streaming conferma il suo ruolo di motore centrale del consumo musicale con quasi 100 miliardi di stream nell’anno, segnando una crescita significativa pari al 5,3% rispetto al 2024.

I picchi si sono registrati nell’ultima settimana dell’anno (oltre 2 miliardi di ascolti) ma anche nella settimana post-Sanremo.

Nel 2025 ben 24 album hanno mantenuto una presenza continuativa nella Top 100 per tutte le 52 settimane, testimoniando una forte stabilità del mercato. Tra questi, solo un titolo internazionale: “Papercuts” dei Linkin Park.