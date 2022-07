Adele a Las Vegas: le nuove date, biglietti, prezzi e disponibilità

C’è voluto del tempo, tantissimo tempo, ma alla fine Adele ha ufficializzato le nuove date della residenza a Las Vegas, rinviata all’inizio dell’anno per l’insoddisfazione della cantante inglese di fronte ad una organizzazione tutt’altro che perfetta. Ufficialmente, va detto, Adele aveva attribuito le cause del rinvio ad alcune infezioni di COVID tra lo staff, ma le indiscrezioni parlavano di ben altro…

Poco importa, i Weekends con Adele al Colosseum dell’hotel Caesars Palace di Las Vegas hanno finalmente delle nuove date. E c’è anche una piccola sorpresa per chi non era ancora riuscito a procurarsi i biglietti. Vediamo insieme tutte le informazioni per chi vorrebbe provare ad assistere a uno dei concerti di Adele a Las Vegas.

I fine settimana con Adele al Colosseum di Las Vegas si terranno tra il 18 novembre 2022 e il 25 marzo 2023. 32 spettacoli in totale, i 24 già annunciati in precedenza e 8 nuovi show: chi aveva già acquistato i biglietti per uno degli spettacoli avrà la possibilità di chiedere un rimborso o di scambiare i biglietti, in anteprima rispetto alla vendita genere, per le altre date disponibili.

Ecco tutte le date dei concerti di Adele a Las Vegas:

18 novembre 2022

19 novembre 2022

25 novembre 2022

26 novembre 2022

2 dicembre 2022

3 dicembre 2022

9 dicembre 2022

10 dicembre 2022

16 dicembre 2022

17 dicembre 2022

23 dicembre 2022

24 dicembre 2022

20 gennaio 2023

21 gennaio 2023

27 gennaio 2023

28 gennaio 2023

3 febbraio 2023

4 febbraio 2023

10 febbraio 2023

11 febbraio 2023

17 febbraio 2023

18 febbraio 2023

24 febbraio 2023

25 febbraio 2023

3 marzo 2023 ( Nuova data )

) 4 marzo 2023 ( Nuova data )

) 10 marzo 2023 ( Nuova data )

) 11 marzo 2023 ( Nuova data )

) 17 marzo 2023 ( Nuova data )

) 18 marzo 2023 ( Nuova data )

) 24 marzo 2023 ( Nuova data )

) 25 marzo 2023 (Nuova data)

Quanto costano i biglietti per i concerti di Adele a Las Vegas?

I biglietti per assistere ai concerti di Adele a Las Vegas hanno dei prezzi che oscillano dagli 85 dollari ai 300 dollari. Si tratta, però, dei prezzi ufficiali, ma la disponibilità dei biglietti per le 24 date riprogrammate è piuttosto limitata e molti fan si vedranno costretti a ricorrere ai mercati alternativi, con prezzi decisamente più alti vista l’esclusività dell’evento.

La speranza per chi non era ancora riuscito ad acquistare i biglietti per le date originali, però, risiede in quelle otto nuove date per tutto il mese di marzo. Anche qui, però, potrebbe non essere facile: l’11 agosto, infatti, partirà la prevendita riservata ai fan di Adele e solo successivamente, in data ancora da stabilire, sarà la volta della vendita dei biglietti per tutti gli altri.