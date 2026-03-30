E no, “Più bella cosa” non è scritta per la Hunziker: a chi l’ha dedicata Eros Ramazzotti

Il legame tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker resta uno dei capitoli più emozionanti della storia dello spettacolo italiano, capace di fondere passione, musica e amicizia duratura.

La loro storia, iniziata nel 1995, ha segnato l’immaginario collettivo non solo per la fama dei protagonisti, ma anche per la magia che ha accompagnato il loro incontro e gli anni vissuti insieme.

Michelle, appena diciottenne, aveva già nel cuore un sogno che sembrava scritto nel destino: innamorata di Ramazzotti fin dall’infanzia, confessò che a soli nove anni aveva deciso che un giorno lo avrebbe sposato.

L’incontro vero e proprio avvenne nel 1995, quando la giovane arrivò dall’Europa svizzera con grandi aspettative.

Più bella cosa non c’è: a chi l’ha dedicata Eros Ramazzotti?

L’imbarazzo del primo incontro e la timidezza di Michelle hanno reso quel momento quasi cinematografico: la ragazza, presa dal panico, scappò subito dopo il primo colloquio. Ma Eros, già allora attento e determinato, riuscì a rintracciarla bussando alla porta della sua famiglia, trasformando il timido incontro in un inizio memorabile.

Dalla loro unione nacque Aurora, nel 1996, primo frutto di un amore destinato a diventare leggenda. Per la figlia, Ramazzotti ha scritto “L’aurora”, canzone che non solo racconta sentimenti profondi, ma è anche diventata colonna sonora di intere generazioni.

La coppia suggellò il proprio amore nel 1998 con un matrimonio da favola, arricchito da un concerto indimenticabile di Tina Turner.

Nonostante l’idillio, dopo sette anni il rapporto affrontò una crisi profonda. La separazione avvenne nel 2002, seguita dal divorzio ufficiale nel 2009, ma ciò che li unisce oggi va oltre la dimensione sentimentale: Eros e Michelle mantengono un rapporto di amicizia sincera, alimentato dall’affetto condiviso per Aurora.

Cosa ha detto Ramazzotti

Oggi, tra interviste e apparizioni pubbliche, Ramazzotti e Hunziker parlano del passato con dolcezza e leggerezza, ricordando la magia dei primi anni insieme e la gioia di avere costruito una famiglia che rimane al centro delle loro vite.

La loro storia non è solo un racconto di passione, ma anche un esempio di come l’amore possa evolversi, diventando amicizia e stima reciproca, senza perdere il valore delle emozioni condivise.

I fan, nonostante la loro relazione sia terminata, si chiedono a chi è dedicata “Più bella cosa”, il cui successo del 1995 è spesso associato alla sua storia con Michelle Hunziker.

Ramazzotti ha chiarito che il brano non era dedicato a lei: “Quella canzone non era per Michelle, l’ho scritta molto prima. Ma come si fa? Più bella cosa non c’è, no?”, ha detto, lasciando intendere che l’ispirazione fosse più universale: la vita e l’amore, motore della sua musica.