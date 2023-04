A soli 63 anni, è morto Federico Salvatore. Artista e cantautore più volte ospite del Maurizio Costanzo Show, si è spento dopo una lunga malattia. A dare la notizia della sua scomparsa è stata la moglie, Flavia d’Alessio, via social, con un lungo e intenso messaggio d’addio per l’uomo che ha avuto accanto per tutta la sua vita:

Sono stati i mesi più difficili e dolorosi della nostra storia d’amore. Mesi in cui ho pregato e sperato che lui tornasse a casa da me e dai ragazzi e che tornasse tra le persone che lo amano e che in questi mesi ha pregato e sperato con me. La cosa più complicata è gestire il dolore. Federico è andato via in un’ora. È successo tutto velocemente. In un primo momento avevo pensato a una cerimonia privata ma non sarebbe stato giusto. Federico non avrebbe voluto

La donna continua il suo sofferto saluto, ricordando l’affetto del pubblico per Federico Salvatore, nel corso degli anni:

Le persone che hanno seguito Federico nella sua carriera artistica non sono semplicemente fans. Sono suoi amici. Tutti gli artisti che hanno collaborato con lui non sono stati solo colleghi. Sono i suoi amici. Mi sembra giusto dare a tutti loro la possibilità di un ultimo saluto a Federico. Cosa che non sono riuscita a fare io. Non sono riuscita a salutarlo. Per chi volesse accompagnarlo in questi in questo ultimo viaggio i funerali saranno celebrati domani 20 aprile, alle 12.30, nella Basilica di San Ciro a Portici. Grazie a chi ci ha tenuto la mano e si è preso cura di Federico in questi mesi, medici, infermieri

Il successo nazionale per Federico Salvatore arriva intorno al 1995, quando, dopo le sue ospitate al Maurizio Costanzo Show, inizia a farsi conoscere al grande pubblico e i suoi album Azz… e Il mago di Azz vendono oltre 500 000 copie, con due dischi di platino certificati nel 1995.

Partecipa al Festivalbar come ospite fisso e viene scelto tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo 1996 (dove si classifica 13esimo con il brano “Sulla porta“).

Col passare degli anni, sceglie, con coraggio, di abbandonare il lato cabaret della sua musica per puntare ad argomento più seri e sociali, diventando un cantautore di denuncia, con un’attenzione particolare per la sua Napoli, la stessa città che oggi lo piange per prima.