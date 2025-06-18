Dua Lipa: chi è il futuro (e bellissimo) marito

La cantante di Levitating, a 29 anni, è nel pieno della sua carriera: in tour per il suo nuovo album, tra sold out e sfilate di moda, è riuscita a mantenere un riserbo quasi d’altri tempi sulla sua vita privata. Ma è durato poco: Dua Lipa sta facendo parlare di sé per le future nozze con un celebre volto del cinema.

La coppia è già apparsa sui red carpet confermandosi come i rappresentanti di una delle storie d’amore più interessanti dell’anno. Il motivo è semplice: i loro mondi sono diversi ma si compensano: lei , popstar planetaria con milioni di dischi venduti, lui, attore britannico dal fascino discreto ma magnetico.

Eppure la conferma ufficiale di questa nuova liaison da sogno è arrivata in punta di piedi. Da settimane si rincorrevano le voci, ma nessuno poteva immaginare che Dua Lipa avrebbe deciso di confermare tutto in prima persona, e con stile: niente scoop improvvisi, né annunci urlati, solo un’intervista elegante a British Vogue, e una dichiarazione tanto semplice quanto potente.

Un attore affermato che pensa ad un futuro con la pop star con discrezione

Ora che il velo è stato sollevato ed è ufficiale che Dua Lipa è fidanzata con Callum Turner (si, è lui l’uomo che ha fatto breccia nel cuore della popstar), gli occhi dei fan sono tutti puntati sul fortunato, che, si sa bene, non è affatto uno sconosciuto. Nonostante il matrimonio non sia ancora dietro l’angolo – tra tour, set cinematografici e agende piene – l’intenzione di costruire un futuro insieme è già chiara. “Lui è come me”, ha detto la cantante, descrivendo un legame fatto di complicità, affinità e amicizia profonda.

Ma chi è davvero Callum Turner? Nato a Londra nel 1990, Turner è uno di quegli attori che non cercano la fama a ogni costo. Il suo viso lo abbiamo visto in film come Animali Fantastici, Emma e persino nel videogioco-action Assassin’s Creed, ma nonostante i riflettori, Callum ha sempre preferito restare ai margini del gossip. Ha uno stile sobrio, british Doc, e un modo di porsi che unisce garbo e intelligenza. Prima di Dua, è stato legato a lungo a Vanessa Kirby, attrice di The Crown, ma la loro rottura non ha mai generato scandali o clamori.

A conquistare Dua Lipa, secondo chi li conosce, sarebbe stata proprio questa calma elegante, questo modo quasi retrò di vivere i sentimenti. Niente scene, nessuna vetrina. Solo due persone che si trovano e decidono di percorrere la stessa strada, con naturalezza. E a differenza di altre storie vissute dalla cantante – come quella con Anwar Hadid o con il regista Romain Gavras – questa volta tutto sembra più solido, più maturo.

Niente sogni da principessa, insomma. Dua Lipa lo ha detto chiaramente: non ha mai sognato l’abito bianco, né fantasticato su nozze da copertina. Eppure, adesso si ritrova a pensare con tenerezza a come potrebbe essere quel giorno. Forse un matrimonio intimo, lontano dai flash e dalle pose forzate. Magari in una location immersa nella natura, con pochi amici e tante emozioni sincere.