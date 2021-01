Dr. Dre è stato ricoverato, nelle scorse ore, per un aneurisma cerebrale. Martedì sera, il suo avvocato ha rivelato che il produttore e artista si trova in un ospedale di Los Angeles. Poco fa, attraverso Instagram, è stato lo stesso Dre, a specificare che sta andando tutto alla grande e che ha intenzione di tornare a casa presto.

Grazie alla mia famiglia, agli amici e ai fan per l’interesse e gli auguri. Sto benissimo e sto ricevendo cure eccellenti dal mio team medico. Sarò fuori dall’ospedale e tornerò presto a casa. Grazie a tutti i grandi professionisti del settore medico del Cedars.

TMZ ha riportato per la prima volta la notizia dell’aneurisma e ha detto che era al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles. L’indiscrezione, successivamente, è stata confermata dall’avvocato e portavoce del produttore, fino al messaggio social rassicurante apparso nelle ore successive. Era stato l’avvocato Peter Paterno a rivelare la verità della notizia a NBC News specificando che il produttore musicale era stato ricoverato in ospedale lunedì e in cura per un aneurisma cerebrale.



Dre, il cui vero nome è Andre Young, è stato un membro originale di N.W.A. ed è un produttore musicale e imprenditore. Ha prodotto alcuni dei più grandi nomi dell’hip hop, tra cui Snoop Dogg, Eminem, The Game e Kendrick Lamar.

Recentemente si è trovato al centro di una disputa tra Eminem e Snoop Dogg, di cui vi avevamo parlato proprio su Soundsblog.it

Snoop Dogg, in un’intervista, si era lasciato andare ad una riflessione sulla carriera del rapper di Detroit, poco digerita dal diretto interessato: