Dove vive Tony Effe: la dimora del cantante

Il rapper ha da poco annunciato che lui e Giulia De Lellis diventeranno presto genitori, dove si trova la sua casa.

Tony Effe il prossimo autunno diventerà padre, l’annuncio dell’arrivo della cicogna – dopo i numerosi gossip che si sono susseguiti a riguardo – è stato dato in modo ufficiale da lui e dalla compagna, Giulia De Lellis, attraverso i profili social. La giovane coppia sembra essere più innamorata che mai e adesso è pronta a costruire una famiglia. Ma dove vive il famoso rapper?

Nonostante sia originario di Roma, Niccolò Rapisarda vive da molti anni a Milano. E proprio nella capitale lombarda ha vissuto in un meraviglioso appartamento con dettagli extra lusso e un arredamento ultra moderno, si direbbe, infatti, che il rapper non abbia badato a spese per arredarla.

La casa di Tony Effe, dove vive il rapper a Milano

Tony Effe e Giulia De Lellis conviverebbero già da qualche tempo, se agli inizi della loro relazione hanno conservato entrambi i loro appartamenti milanesi, pare che dopo il Festival di Sanremo, la coppia abbia trovato il suo nido d’amore, un mega appartamento in fitto, in una delle zone più esclusive di Milano.

Prima il rapper viveva in un attico extra lusso con un arredamento super moderno, arricchito da diverse opere di design. Ma adesso che sta costruendo una famiglia con la compagna Giulia De Lellis, pare che i due abbiano una nuova casa. Anche in questo caso si tratta di un bellissimo appartamento dotato di ogni confort e con un arredamento davvero esclusivo.

Proprio dal post in cui il rapper, assieme alla sua compagna, ha annunciato l’arrivo della loro prima figlia, Priscilla, si intravvederebbero alcuni dettagli dell’appartamento di Tony Effe e Giulia De Lellis. Come si vede da alcune immagini, infatti, si tratta di una grande casa, molto luminosa dallo stile essenziale e minimal. In uno degli scatti, quello diventato virale in cui il cantante è sommerso da pacchi di pannolini, si intravede un bellissimo divano in camoscio color ghiaccio, con cuscini di Hermès, cui sono abbinate due grandi e comode poltrone.

Nel salone, sempre dagli scatti condivisi dal rapper, si vede una nicchia con mensole di cristallo e tanti oggetti di design esposti, tra cui un tapiro d’oro di Striscia la Notizia. Il colore prevalente delle pareti è il bianco e per il pavimento Tony e Giulia hanno scelto un parquet chiaro, che conferisce calore all’intero appartamento. La cucina è ultra moderna e anche i bagni hanno uno stile minimal, non si conoscono, però, ulteriori dettagli dell’appartamento milanese. Non si sa se in vista dell’arrivo della prima figlia la coppia deciderà di trasferirsi in un’altra casa o se nella dimora attuale c’è una stanza in più destinata alla piccolina.

Con molta probabilità, non appena ultimeranno i preparativi della cameretta, pubblicheranno qualche dettaglio sui rispettivi profili social. Già quando hanno annunciato l’arrivo della bambina, infatti, hanno mostrato alcuni regali ricevuti per la figlioletta, tra cui uno scintillante modello di mini Vans ricoperte di strass. La stanza destinata alla bambina sarà senz’altro curata in ogni minimo dettaglio, ai fan, dunque, non resta che aspettare la prossima pubblicazione.