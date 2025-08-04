Dove vive Pupo: la casa da sogno del cantante

La casa di Pupo è un mix perfetto tra semplicità e stile: un rifugio toscano pieno di calore, arte e dettagli curati.

Quando si parla di Pupo, si pensa subito ai suoi successi intramontabili, alle serate sanremesi, alla sua inconfondibile voce. Ma dietro l’artista c’è anche un uomo che ha sempre tenuto molto alla propria dimensione privata, alla famiglia e a un’idea di casa che va oltre il lusso ostentato.

Enzo Ghinazzi, questo il suo vero nome, ha conquistato milioni di italiani con la sua musica e il suo carisma da showman, ma il suo mondo quotidiano è fatto di cose semplici, scelte con gusto, e soprattutto legate alle sue radici.

La casa di Pupo: la villetta che non t’aspetti

Pupo vive in Toscana, nella sua Porticino, una frazione tranquilla e immersa nel verde che sembra fatta apposta per chi cerca pace e autenticità. La sua casa è una villetta indipendente, condivisa con la moglie Anna, con cui è sposato dal lontano 1974. Un’unione solida, la loro, fatta di complicità e di vita vissuta insieme, anche lontano dai riflettori. E questa armonia si riflette in ogni angolo della loro abitazione.

Pupo è spesso risultato un personaggio sopra le righe, non ha mai nascosto la sua voglia di vivere e di godersi la vita. Eppure la sua casa non è come la si potrebbe immaginare, nonostante tutto il suo matrimonio è uno dei più duraturi soprattutto nel mondo dello spettacolo. Fuori dalle scene, poi, Pupo, Enzo Ghinazzi ci tiene alla sua privacy ed è molto riservato.

Non aspettatevi, dunque, uno sfarzo eccessivo o ambienti da copertina patinata. La casa di Pupo è elegante, sì, ma senza forzature. C’è una grande attenzione ai materiali, ai colori, all’atmosfera che si respira. La palette scelta per gli interni punta tutto sulla sobrietà: toni caldi, rilassanti, accoglienti. Il legno, presente in più punti della casa, contribuisce a dare un senso di familiarità immediata, mentre i dettagli in marmo — soprattutto nei pavimenti — donano quel tocco di classe in più che non passa inosservato.

Tuttavia, quello che sorprende di più è la personalità che emerge dagli ambienti. Ogni stanza, infatti, racconta qualcosa di lui. La vera chicca è la collezione d’arte contemporanea, curata nel tempo con passione. Diversi quadri e opere selezionate con gusto arricchiscono le pareti della casa, trasformando lo spazio in una sorta di galleria privata, viva e mai banale. Un dettaglio che dice molto sulla sensibilità artistica di Pupo, che non si limita alla musica, ma si estende anche ad altre forme di espressione.

La sensazione, entrando idealmente in casa sua, è quella di trovarsi in un luogo pensato non per stupire, ma per far star bene. Un equilibrio raro, frutto di anni di vita condivisa e di scelte fatte con il cuore. Ed è forse proprio questo il segreto del suo successo duraturo: essere rimasto fedele a se stesso, in ogni aspetto della sua esistenza. Anche — e soprattutto — tra le mura di casa.