Dove vive Noemi: la casa a Londra piena di dischi e dipinti

Noemi, reduce dall’ultima edizione del Festival di Sanremo, continua ad essere amatissima dai fan, curiosi sempre di più, di sapere tutto su di lei, compreso com’è la sua casa a Londra. La vincitrice di X Factor 2009 ha debuttato sul palco dell’Ariston nel 2010, conquistando un ottimo quarto posto. Da allora è tornata a Sanremo per ben sette volte, senza mai perdere la forte emozione e la grinta delle prime volte sul palco.

Se t’innamori muori, scritto da Mahmood e Blanco, è un brano sofisticato che ha messo in risalto il talento di Noemi. Ma soprattutto è un invito a vivere la vita senza timore nell’affrontare le sfide che essa ci pone. Veronica Scopelliti, classe 1982, romana e molto riservata, ha lasciato intravedere qualcosa della sua vita londinese grazie ai social, dove sono apparse alcune foto della sua casa.

La dimora appare subito come il suo habitat naturale: piena di colori e quadri che esaltano la sua vena artistica. Oltre al canto, infatti, Noemi ha una grande passione per la pittura, e proprio per questo i dettagli che ha mostrato includono pennelli, tele e angoli dedicati all’arte.

Un ambiente ricco di creatività e colori

Noemi ha debuttato prima in televisione e poi nel mondo della musica. Il suo primo “ingaggio” è arrivato da neonata, quando è apparsa in uno spot della Pampers. La musica è entrata nella sua vita a sette anni, quando ha iniziato a studiare pianoforte, per poi passare alla chitarra. Dopo aver conseguito la laurea presso l’Università Roma Tre, ha lavorato come sceneggiatrice e regista.

Tuttavia, la passione per la musica non l’ha mai abbandonata, tanto che nel 2007 partecipa a Sanremolab. Ma è X Factor a segnare la svolta della sua carriera: vincendo il talent, conquista la popolarità. Esce così il suo primo singolo Briciole, seguito da un EP di successo e dal suo primo tour. Nello stesso anno riceve diversi riconoscimenti, tra cui il Wind Music Award e il Premio Città dei Cavalieri di Malta, e pubblica l’album Sulla mia pelle, anticipato dal brano L’amore si odia.

La sua voce graffiata è il suo marchio di fabbrica, capace di emozionare e lasciare il segno. Pur essendo molto riservata, di recente Noemi ha condiviso alcuni scatti della sua casa londinese, facendo impazzire i fan attenti a ogni dettaglio. La cantante si è mostrata in una veste nuova, quella di pittrice, e ha condiviso con orgoglio le sue opere.

Come ha raccontato in un’intervista a Grazia, Noemi vive a Londra con il marito Gabriele Greco, anche se al momento non ci sono conferme aggiornate sull’attuale residenza. Quel che è certo è che la casa riflette in pieno la sua personalità: dischi e opere d’arte si fondono in un perfetto equilibrio tra musica e creatività. Protagonista delle foto condivise su Instagram è il suo pianoforte nero, accostato spesso al colore rosso, che sembra essere il suo preferito (non potrebbe essere altrimenti visto la sua bellissima chioma rossa) presente in molti dettagli dell’arredamento come le pareti della sua camera da letto.