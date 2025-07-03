Dove vive Milo Infante, la casa “total white” del conduttore di Ore 14

La casa bellissima, total white, del conduttore del talk di Rai Due, Ore 14: dove vive oggi Milo Infante.

Giornalista di lungo corso, stimato ed apprezzato dal grande pubblico, Vice Direttore della Direzione Approfondimento di Rai Due, Milo Infante è un professionista della comunicazione di casa Rai. Dal 2020 conduce su Rai Due il talk di attualità Ore 14 e, proprio in queste settimane, ha debuttato sulla stessa rete Ore 14 Sera, spin off in prima serata.

Le puntate di Ore 14 Sera hanno convinto pubblico e critica, con ottimi numeri di share in prima serata. Non era affatto scontato, al netto dei grandi professionisti nello staff: la concorrenza sui talk con Mediaset è spietata, per di più nelle sere di inizio estate. Raccontare gli episodi di cronaca nera più efferati e misteriosi del nostro Paese, senza cascare nell’inutile trash/intrattenimento, non è semplice al giorno d’oggi, ma Infante e i suoi hanno di certo vinto la scommessa.

Milo Infante, dove vive oggi il conduttore di Rai Due

Oggi però vogliamo anche parlare della vita privata del conduttore e giornalista. Da sempre, Milo Infante, ha cercato di tenere i riflettori del mondo dello spettacolo lontano dal suo privato. Sappiamo che il 10 giugno del 2006 ha sposato l’avvocato Sara Venturi, con una bellissima cerimonia che si è tenuta ad Erbanno, presso la Chiesa di San Rocco. I due, il 2 maggio del 2008, sono diventati genitori di un bambino, Daniele. Ma dove vive oggi Milo Infante?

Legatissimo alla sua città, Milo Infante nasce a Milano e vive la sua infanzia a Viale Monza. Ben presto seguirà le orme del papà, il famoso giornalista, scrittore e critico d’arte, Massimo Infante. Già a vent’anni si mette in mostra con un reportage d’inchiesta sulle bande giovanili per Telenova, tv locale lombarda. Poi una carriera in crescendo, passando per Il Corriere della Sera, Il Giorno, Oggi, fino all’approdo in Rai nel ’96, anno in cui diventa giornalista professionista. Oggi non sappiamo dove viva con certezza il conduttore.

Anche se non ci sono dettagli su dove viva il giornalista, abbiamo avuto modo di sbirciare dentro casa sua grazia ad alcuni scatti pubblicati su Instagram proprio dal conduttore di Rai Due. Si tratta di un grande appartamento, dominato da un bellissimo terrazzo, ricco di verde, sul lato pranzo. Nella casa dominano le tonalità chiare, quasi total white: una grande parte a giorno divide il salotto, in una stanza dove l’arredamento viene arricchito da una grande libreria e un televisore.

Non mancano prezzi pregiati di antiquariato, come un secretaire e un’altra libreria accanto alla porta scorrevole che divide la zona notte. Pavimenti chiari, divano bianco e in pelle, anche i mobili della cucina seguono questo trend chiarissimo. Il risultato è un perfetto mix tra eleganza e freschezza, che dà un tocco di moderno in un ambiente chic.