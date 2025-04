Dove vive Giorgia: la sua bellissima casa romana dallo stile vintage

Artista di talento, eclettica e versatile Giorgia è tra le voci italiane più amate dal pubblico. Vanta una carriera eccezionale, e collaborazioni con artisti di spessore. Nel corso degli anni poi ha saputo adeguarsi ai cambiamenti della musica, senza mai perdere glamour e stile. Veterana del Festival di Sanremo, nell’ultima edizione con La Cura per me, scritta per lei da Blanco, non ha trionfato ma ha ricevuto l’approvazione del pubblico e della stampa, che le hanno conferito il titolo di vincitrice morale.

Nei prossimi mesi sarà impegnata in un tour che è già tutto sold out e nei giorni scorsi ha ricevuto la nomination ai David di Donatello per la canzone Diamanti scritta per l’omonimo film di Ferzen Ozpetek. L’artista sta vivendo un momento top della sua vita professionale, è serena e felice e in più occasioni ha ringraziato il suo pubblico per l’affetto ricevuto. Giorgia vive a Roma, sua città di origine, insieme al marito Manuel Lo, ballerino e oggi coach di Amici, e il figlio Samuel, un simpatico adolescente che spesso la prende in giro sui social.

Il successo l’ha portata spesso lontano dalla capitale, ma Giorgia non ha mai pensato di mettere radici altrove. Non potrebbe vivere in un’altra città: Roma è nel suo cuore da sempre. La casa della cantante si trova in un quartiere tranquillo della capitale, rispecchia appieno la personalità semplice e spontanea dell’artista e ha diversi dettagli vintage. Dai diversi scatti condivisi sul suo account Instagram si può sbirciare l’arredo scelto da Giorgia e le nuance che prevalgono nell’abitazione.

Giorgia, la splendida casa dal mood vintage e industrial

La cantante romana vive nel quartiere di Monteverde in un bellissimo appartamento dotato di ogni comfort. La zona è la stessa in cui è cresciuta e a cui è particolarmente affezionata. La casa ha diversi spazi e tutti abbastanza ampi, e gli arredi si ispirano ad un mix industrial- vintage. Inoltre prevalgono i colori chiari anche se non mancano tocchi di colore soprattutto nei complementi di arredo.

In alcune stanze c’è il parquet scuro, mentre in altre è presente il marmo in granitico con motivi geometrici e tocchi di colore giallo e blu. E’ un pavimento decisamente originale, in stile Liberty, che rende la stanza calda e accogliente. La zona living è una sorta di open space che collega tutti i vari ambienti della casa, e dove è possibile rilassarsi e stare in famiglia.

Uno spazio comune gradito anche dal marito e dal figlio. La casa ha diverse finestre e un bellissimo giardino con piscina ed è molto luminosa. Nelle varie stanze sono presenti oggetti e sopramobili che raccontano il vissuto personale, ma anche artistico dei due artisti.

La cucina e l’area fitness

Spazio particolarmente accogliente della casa di Giorgia è la cucina, realizzata in mood moderno dove prevalgono i dettagli in acciaio. E’ una stanza in stile industry, dotata di porta finestra che affaccia sul bellissimo esterno dell’appartamento. Il soffitto è realizzato con travi a vista in acciaio e di lampadari sempre con lo stesso designer. Tavole e sedie sono colorate in un mood decisamente pop.

Presente nell’appartamento anche un angolo fitness dove è presente il tapis roulant, le panche e i pesi. Giorgia ama allenarsi e tenersi in forma anche di costituzione è molto magra. Diversi gli scatti condivisi dall’artista dove appare mentre si allena. Nonostante i tanti impegni Giorgia ama trascorrere il suo tempo libero in casa, una angolo dove rilassarsi e staccarsi dal lavoro.