Dove vive Dua Lipa: una casa immersa nel verde

Dua Lipa non è soltanto una delle voci più amate del panorama musicale mondiale ma anche un’icona di stile e carisma capace di lasciare il segno ovunque si trovi. Dai palchi, ai festival più importanti fino a…casa sua.

Ma dove vive eattamente la cantante che ha incantato il mondo – soprattutto i più giovani – con pezzi come When Ur Sober e Training Season? La risposta probabilmente non vi sorprenderà. Anche lei, come tutte le vere superstar americane, ha scelto di vivere in una mega villa immersa nel verde, a due passi da Londra, che sembra uscita da un racconto incantato.

Un rifugio nel verde lontano dai riflettori

Tra un tour mondiale e un red carpet, Dua Lipa ha scelto di mettere le radici in una zona tranquilla e riservata nei dintorni della capitale britannica. La sua abitazione londinese, acquistata per circa 2,5 milioni di dollari, è l’esatta riproduzione di ciò che è lei: elegante, contemporanea, con una forte connessione con la natura.

A giudicare dalle immagini condivise dalla stessa cantante sui social, si tratta di un autentico paradiso verde dove architettura e ambiente dialogano in perfetta armonia.

Circondata da un ampio giardino (che sembra più un bosco incantato che un’area urbana) la casa di Dua Lipa è un rifugio ideale per chi cerca privacy e ispirazione. Il verde rigoglioso che avvolge la proprietà crea un’atmosfera rarefatta e suggestiva, perfetta per rilassarsi, meditare o anche scrivere una nuova hit.

Design contemporaneo con tocchi naturali

Non ci si poteva aspettare meno da una personalità eclettica come quella di Dua Lipa. Gli interni della villa sono moderni e minimalisti, con una palette che gioca sui contrasti eleganti tra bianco e nero.

Grandi vetrate panoramiche permettono di far entrare molta luce, creando continuità tra interni ed esterni e abbattendo le barriere tra l’abitazione e il paesaggio circostante. I materiali scelti sono raffinati ma mai freddi: il marmo, la pietra e il legno convivono nei medisimi spazi in totale equlibrio, dando calore e personalità agli ambienti.

L’arredamento è essenziale ma mai scontato, con pezzi di design attentamente selezionati che riflettono lo stile cosmopolita e sofisticato dell’artista. Ogni dettaglio, dalla disposizione degli spazi alla scelta dei colori, è pensato per raccontare qualcosa di lei e della sua personalità.

Dopotutto Dua Lipa, oltre a essere una popstar, è anche un’attivista e un’icona contemporanea che usa la sua immagine per lanciare messaggi importanti. E questa casa, così elegante ma anche intima, è il riflesso autentico del suo dualismo: forte e riservata, sofisticata e semplice.