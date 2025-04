Dove vive Cristiano Malgioglio: la casa nel cuore di Milano del giudice di Amici

Cristiano Malgioglio è uno degli artisti più amati dello spettacolo italiano. Paroliere di successo – molte sue canzoni sono state interpretate da cantanti che hanno fatto la storia della musica italiana come per esempio Mina– non passa mai inosservato per i suoi look stravaganti e il suo modo simpatico di approcciarsi alle luci dei riflettori.

Malgioglio anche quest’anno è giudice nella fase serale di Amici, è stato uno dei co-conduttori delle recente edizione del Festival di Sanremo e sia nel 2017 che nel 2020 è stato anche un concorrente del Grande Fratello Vip, dove ha letteralmente conquistato un pubblico più giovane che da allora lo segue con affetto sui social.

Proprio la sua stravaganza e il suo modo di vivere la casa più spiata d’Italia, ha fatto nascere tra i telespettatori la curiosità sulla sua casa reale. Dove abita Cristiano Malgioglio? Ma soprattutto, com’è arredata? Rispecchia la vena artistica del protagonista o al contrario è il rifugio in cui Malgioglio smette di essere il personaggio estroverso per diventare una persona libera da ogni trucco e parrucco ? E pertanto la sua dimora è semplice senza particolari colpi di testa?

La luce naturale è la regina della casa

Cristiano Malgioglio abita nel centro di Milano in una casa molto elegante e lussuosa. Il paroliere di origini siciliane qui ha portato tutta la sua creatività a riprova del fatto che lo rispecchia in tutto e per tutto. Lo stile infatti è classico ma eccentrico. I colori sono chiari perché Malgioglio ama il sole e la luce, prediligendo quella naturale, che entra dalle ampie vetrate delle finestre che caratterizzano l’appartamento.

La tonalità infatti che primeggia in tutti gli ambienti è il bianco proprio perché riflette la luce che viene da fuori, rendendo le stanze più luminose, soprattutto la zona living, arredata con gusto e con il tocco personale del padrone di casa, con marmi e dischi d’oro appesi alle pareti.. Qui ha scelto tra le altre cose, un divano ad angolo bianco, un mobile a parete sempre bianco ma lucido e sempre dello stesso colore, un tavolino dal design elegante sistemato al centro della stanza.

Con tutto questo bianco che da luce e freschezza Malgioglio ha deciso di contrastare con una tonalità più calda che arriva dal pavimento in cotto e da tutti gli oggetti d’arredo che personalizzano l’ambiente, come cimeli, le foto e i quadri colorati, dove oltre all’ immagine della sua mamma, forse la persona più importante della sua vita, ci sono le sue con celebrità provenienti dal mondo dello spettacolo.

Il giudice di Amici ama tra l’altro passare del tempo con i suoi affetti e la cucina è il cuore pulsante di questi momenti di convivialità dove spicca ancor di più la sua personalità. La cucina infatti presenta al centro un grande tavolo, anche questo bianco, colore che si ripete sulle pareti e sui pensili. Tuttavia le sedie rosse danno una sferzata di audacia ed energia che si sposano benissimo ai quadri, alcuni pop, che spiccano sulle pareti. L’appartamento milanese di Malgioglio ha anche una zona esterna dove l’artista ama trascorrere nelle giornate miti un po ‘ di relax. L’ampio terrazzo è ricco di piante che offrono oltre alla privacy quel tocco di Natura che rende la città più vivibile.