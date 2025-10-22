Dove vive Biagio Antonacci, casa da sogno a picco sul mare: un vero sogno

Nel panorama musicale italiano, Biagio Antonacci continua a rappresentare un punto di riferimento per diverse generazioni di fan.

Oltre al suo successo artistico, anche la sua vita privata e i luoghi in cui sceglie di vivere suscitano grande curiosità.

Recentemente, si è parlato molto della sua residenza principale, una villa da sogno situata a picco sul mare nell’incantevole Isola d’Elba, rifugio privilegiato del cantautore milanese.

Biagio Antonacci e la sua casa all’Isola d’Elba

Classe 1963, nato a Milano da padre pugliese, Biagio Antonacci ha costruito nel tempo una carriera solida, fatta di successi e collaborazioni di rilievo con artisti del calibro di Eros Ramazzotti, con il quale intrattiene un rapporto d’amicizia fraterno. Oggi, quando non è impegnato tra tour, concerti e registrazioni, il cantante si rifugia nella sua villa all’Isola d’Elba, un vero e proprio angolo di paradiso. La villa, ubicata sulla scogliera di Capo D’Arco, si affaccia direttamente sul mare regalando panorami mozzafiato che hanno spesso ispirato le sue creazioni musicali.

L’immobile è articolato su più piani e dispone di numerose stanze, tutte arredate con gusto raffinato e dominato da tonalità chiare, soprattutto il bianco, che valorizza la luminosità naturale degli ambienti. La terrazza panoramica è uno dei punti di forza della residenza: da qui, Antonacci può godere di spettacolari albe e tramonti che fanno da sfondo alle sue giornate di relax e lavoro creativo. Non è raro che amici e colleghi, tra cui appunto Eros Ramazzotti, vengano ospitati in questa dimora che unisce sobrietà e raffinatezza, senza rinunciare al comfort.

Nonostante la sua natura riservata e la preferenza per una vita privata lontana dai riflettori, Biagio Antonacci è molto presente sui social media, dove condivide momenti legati alla sua musica e alla quotidianità nella sua casa all’Elba. Recentemente, ha pubblicato scatti che lo ritraggono proprio nella sua villa mentre lavora a nuovi brani, accompagnati dalla didascalia: “Sto registrando ‘credo’, la mia ultima canzone, l’ultima scritta, l’ultima arrivata. E poi… tutto quello che scrivo sarà di tutti, anche di chi non lo saprà mai.” Questa frase testimonia il suo profondo legame con la musica e la volontà di rendere le sue opere un patrimonio condiviso.

Oltre alla villa sull’Isola d’Elba, Antonacci possiede anche un appartamento a Bologna, città in cui si fermava spesso per esigenze lavorative, ma che non rappresenta il suo vero rifugio. La sua scelta di vita è legata alla natura e alla quiete della splendida isola toscana, dove può trovare l’ispirazione e la serenità necessarie per alimentare una carriera che conta oltre trent’anni di attività e numerosi album pubblicati.