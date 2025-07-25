Dove vive Alessandra Amoroso: la villa da sogno della cantante

Alessandra Amoroso, dove vive la cantante pugliese. La sua villa da Mille e Una Notte.Sta vivendo la sua estate magica la mitica Sandrina, come ama farsi chiamare lei stessa da parenti, amici e fan. E di certo è quella che lei ricorderà maggiormente visto che è in attesa della sua prima figlia. Si chiamerà Penelope

Alessandra Amoroso, dove vive la cantante pugliese. La sua villa da Mille e Una Notte.

Sta vivendo la sua estate magica la mitica Sandrina, come ama farsi chiamare lei stessa da parenti, amici e fan. E di certo è quella che lei ricorderà maggiormente visto che è in attesa della sua prima figlia. Si chiamerà Penelope che lei ha però denominato con il vezzeggiativo Penny quando la piccola ha incominciato a scalciarle in pancia.

Il padre è il compagno, il tecnico del suono e videomaker Valerio Pastore al quale è legata, sentimentalmente parlando, dal 2023. La coppia ha già creato, ovviamente, nella propria casa lo spazio ideale per la propria creatura che sta per venire al mondo anche se non l’ha ancora mostrata sui Social dove la cantante è, tra l’altro, molto attiva.

Ed è proprio grazie alla pubblicazione di alcuni scatti sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram che riusciamo a scoprire qualcosa sulla sua dimora. Cominciamo con il dire che Alessandra da Lecce si è trasferita da diversi anni ormai nella Capitale per motivi espressamente professionali.

Alessandra Amoroso, dove vive la cantante, la sua bellissima villa

La zona prescelta è quella dei Castelli Romani, dunque molto elegante ed immersa nel verde. Qui l’artista ama rilassarsi e ricaricare le pile in attesa dei suoi live e dei suoi numerosi impegni, anche se a stretto giro si prenderà un meritato periodo di pausa per trascorrere del tempo con la sua bambina.

La sua casa è molto ampia e particolarmente luminosa. Lo stile prescelto è il moderno. Pareti chiare e mobilia chiara sono state le sue scelte, ma il vero fiore all’occhiello rimane il giardino all’inglese che la Amoroso letteralmente adora. All’ingresso veniamo accolti da un bello specchio nonché da una serie di cornici che raccontano al loro interno le varie fasi della sua carriera con tantissime foto. Non mancano nemmeno quelle che fanno parte del suo album personale.

In salotto fa ben mostra di se un tavolo di legno circondato da sedie metalliche. Ciò crea un contrasto molto accattivante, mentre dei lampadari neri appesi al soffitto creano una luce soffusa e molto chic. Per riposarsi e guardare un buon film Alessandra può accoccolarsi sull’ampio divano a righe. Completa ” il tutto” una parete in pietra nuda. Un autentico tocco vintage che rende la stanza ancora più accogliente e, a tratti, leggermente rustica.

Spostandoci nella zona notte, troviamo ancora tanto legno ma nelle sue tonalità più chiare nonché il parquet. Quest’ultimo, tuttavia, è praticamente presente in tutta la sua magnifica casa che possiede, inoltre, pure una vista mozzafiato su Roma. U n autentico gioiellino dunque per Sandrina e la sua famiglia.