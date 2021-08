Quando esce Donda, il nuovo album di Kanye West? Il 6 agosto 2021. Questa è la data svelata per il disco, inizialmente previsto per lo scorso 23 luglio ma poi mai pubblicato.

E’ ormai scontato quel giorno come data del rilascio dell’album di Kanye West poiché il rapper ha annunciato che terrà un altro evento di ascolto proprio per il nuovo album “Donda”.

L’uomo darà ai fan la possibilità di ascoltare il suo ultimo disco al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta il 5 agosto, il giorno precedente all’uscita di “Donda”.

Kanye ha presentato l’album in anteprima a un evento nella stessa sede il mese scorso e secondo quanto riferito ha vissuto nell’arena mentre continua a lavorare su nuove tracce.

Per quanto riguarda il disco, ancora non è stata ufficializzata la tracklist con i titoli delle canzoni ma l’evento precedente ha visto i contributi di Jay-Z, Lil Baby e Travis Scott oltre ad altre numerose star. È la prima volta che Jay-Z collabora con Kanye da quando hanno lavorato alla traccia di Drake del 2016 “Pop Style”. E Donda potrebbe rappresentare il featuring di comeback del cantante…

Donda, il nuovo album di Kanye West, atteso… ma ancora non uscito

Kanye West ha svelato la scelta che si nasconde dietro al titolo “Donda”, uno dei pochi dettagli ufficiali del progetto di inediti. Il nome del disco è un omaggio alla madre del rapper, Donda West, morta all’età di 58 anni in seguito a complicazioni di chirurgia plastica nel 2007.

Dopo il live del 22 luglio, il rapper ha continuato a vivere al Mercedes-Benz Stadium per cercare di finire il disco. Non si è più spostato dal luogo del suo concerto, proprio perché intenzionato a porre fine alla lavorazione dell’album, ancora incompleto. La notizia era stata data in anteprima dal sito Tmz:

Kanye e il team hanno creato uno spazio studio, con alloggi e c’è persino uno chef per preparare i suoi pasti all’interno del Mercedes Benz Stadium di Atlanta.

Prima di “Donda”, Kanye West aveva pubblicato un album nel 2019, “Jesus is King“, che ha vinto un Grammy come miglior album cristiano contemporaneo.