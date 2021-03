Donatella Rettore: Sanremo, oggi, canzoni, età, album

Donatella Rettore si esibirà come ospite nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2021, dedicata alla Canzone D’Autore, condividendo il palco del Teatro Ariston con La Rappresentante di Lista.

La cantante e il gruppo capitanato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina si esibiranno con la canzone Splendido Splendente.

Per quanto riguarda la carriera “sanremese” di Donatella Rettore, la cantante ha partecipato al Festival della Canzone Italiana, come artista in gara, quattro volte.

Il debutto avvenne nel 1974 quando la Rettore partecipò al Festival con la canzone Capelli sciolti, che non venne ammessa alla serata finale.

Nel 1977, Donatella Rettore partecipò a Sanremo con la canzone Carmela che si classificò all’undicesima posizione.

Nel 1986, la canzone portata al Festival di Sanremo da Rettore fu Amore Stella, che non andò oltre il tredicesimo posto finale. Durante quest’edizione del Festival, Donatella Rettore ebbe una discussione con Marcella Bella: le due cantanti si sono riappacificate solamente pochissimi anni fa, nel 2019, ad Ora o mai più, lo show di Rai 1 condotto da Amadeus.

L’ultima partecipazione in gara a Sanremo risale al 1994, con la canzone Di notte specialmente, che ottenne un decimo posto.

Nel 1990, Rettore presentò un brano alla commissione del Festival di Sanremo, dal titolo Un angelo dal cielo scritto, che, però, non venne ammesso alla kermesse.

Un’altra curiosità, sempre riguardante il Festival di Sanremo, risale al 2004: durante la kermesse sanremese di quell’anno, infatti, la Rettore prese parte, come ospite, al Grande Fratello, cantando Kobra, in una puntata rimasta negli annali della storia della tv in quanto il reality show di Canale 5 riuscì a battere, nella sfida degli ascolti, la terza serata del Festival di Sanremo.

Nel corso della sua carriera, Donatella Rettore ha pubblicato 20 album. Tra le sue canzoni più note, oltre a Splendido Splendente e Kobra, già citate in precedenza, troviamo anche Donatella, Lamette, Primadonna, Io ho e te, Remember, Giù dal nero ciel ed Estasi.