Don Bruno, questa sera, si è esibito con i Ricchi e Poveri nello speciale in prima serata di Rai 1, “Che sarà sarà“. Pochi anni fa è diventare virale grazie alle sue celebrazioni di matrimoni e battesimi con un passaggio finale dedicato proprio alla band e alla loro celebre “Mamma Maria“. Cantata e ballata.

Lui, Don Bruno Maggioni, prima religioso del Sacro Cuore, al Villaggio Giovi di Limbiate, oggi è parroco a Margno in Valsassina. E’ stato ospite proprio in questa serata condotta da Carlo Conti e quale occasione migliore se non quella di cantare con il gruppo che tanto ama?

E così, ecco intonata “Mamma Maria” (con tanto di saltino, come da tradizione) per un momento di show che ha infiammato i social e divertito.

L’evento, come vi avevamo anticipato, vedeva solo alcuni ospiti sul palco, per una serata più incentrata sul viaggio e sui successi dei Ricchi e Poveri: