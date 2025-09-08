“Diventa papà”, lieto annuncio per Il Volo. La foto emozionante

La notizia è lieta e ha fatto, in men che non si dica, il, giro dell’etere, oltre che della Carta Stampata. Tanto più che a darla è stato direttamente il trio de Il Volo. Stiamo parlando indubbiamente di uno dei progetti artistici e musicali mai nati nel nostro Paese e che, un poco alla volta,

La notizia è lieta e ha fatto, in men che non si dica, il, giro dell’etere, oltre che della Carta Stampata. Tanto più che a darla è stato direttamente il trio de Il Volo. Stiamo parlando indubbiamente di uno dei progetti artistici e musicali mai nati nel nostro Paese e che, un poco alla volta, si è fatto conoscere sempre più ad ampio raggio in tutto il mondo.

Attualmente Ignazio Boschetto, Piero Barone Gianluca Ginoble sono fra la voci più amate e apprezzate non solo fra il grande pubblico di ogni età, ma anche presso gli addetti ai lavori. Nonostante abitino in città diverse cercano di frequentarsi il più possibile e sono legati da una grandissima amicizia. Tante sono le curiosità che circolano anche sulla loro vita privata che, vista la loro immensa popolarità, difficilmente tale riesce a restare.

I paparazzi non li mollano un secondo e sono interessati, perlopiù, a scovare la nuova e possibile dolce metà di Piero che, tuttavia, pare essere ancora single, oltre che rubare momenti privati di Gianluca Ginoble, considerato il più affascinante del trio. Ignazio, si sa, ha definitivamente messo la testa a posto, sposando la Miss Venezuela, tennista professionista e imprenditrice Michelle Bertolini.

I due sono giunti alle nozze dopo una breve frequentazione e l’annuncio ha pertanto spiazzato non solo i numerosi estimatori di Boschetto, ma anche i suoi due stessi celebri colleghi. La coppia appare più unita e affiatata che mai e ogni tanto ama condividere sui Social, in particolare su Instagram, qualche scatto della loro vita a due.

Il Volo, Boschetto diventa papà, il tenero scatto

Un vita a due che presto sarà a tre, visto che il membro del Volo che sta per diventare papà è proprio Ignazio. Il giovane tenore ha dato l’annuncio tramite un post condiviso sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. E lo ha fatto tramite la pubblicazione di uno scatto in bianco e nero dove accarezza il pancione della sua dolce metà.

In realtà il primissimo annuncio di aspettare un figlio, è avvenuto nel mese di aprile 2025, esattamente il 10, ma poi Boschetto e consorte hanno deciso di dare altre informazioni ai fan. Se inizialmente si pensava all’arrivo di una bambina, che si sarebbe dovuta chiamare Bianca poi, dopo una visita morfologica, la coppia ha scoperto che si trattava di un maschietto, il cui nome sarà Gabriele. La creatura nascerà tra una settimana e dunque è tutto pronto in casa Boschetto e Bertolini per attenderla.