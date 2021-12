Ditonellapiaga e Donatella Rettore parteciperanno alla 72esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone Chimica. Il titolo del brano che le due artiste porteranno sul palco del Teatro Ariston è stato rivelato durante la finale di Sanremo Giovani 2021.

Per Ditonellapiaga (vero nome Margherita Carducci, cantautrice romana di 24 anni), si tratterà della prima esperienza in assoluto come Big in gara al Festival mentre Donatella Rettore prenderà parte alla gara per la quinta volta.

La Rettore ha partecipato al Festival di Sanremo quattro volte, nel 1974 con la canzone Capelli sciolti, nel 1977 con Carmela, nel 1986 con Amore Stella e nel 1994 con Di notte specialmente, ottenendo il risultato migliore, un decimo posto, con quest’ultima partecipazione.

Rettore ha partecipato a Sanremo anche nell’edizione 2021, in qualità di ospite, condividendo il palco con La Rappresentante di Lista durante la serata delle cover, esibendosi con Splendido Splendente.

Nel 2004, viene ricordata la sua partecipazione come ospite al Grande Fratello, in una puntata entrata nella storia perché riuscì a battere la terza serata del Festival di Sanremo all’Auditel.

Ditonellapiaga e Donatella Rettore a Sanremo 2022: discografia

Gli album ufficiali pubblicati da Donatella Rettore sono i seguenti: Ogni giorno si cantano canzoni d’amore, Donatella Rettore, Brivido divino, Magnifico delirio, Estasi clamorosa, Kamikaze Rock ‘n’ Roll Suicide, Super-rock Rettore – Le sue più belle canzoni, Far West, Danceteria, Rettoressa, Ossigenata, Son Rettore e canto, Incantesimi notturni, Concert/Il concerto, Figurine, Magnifica, Stralunata, Caduta massi, The Best of the Beast e Live collection.

Tra le sue hit, è impossibile non citare Splendido Splendente, Kobra, Lamette e Donatella.

Ditonellapiaga, invece, ha pubblicato il suo primo singolo, Parli, nel 2019.

Nel 2020, la cantautrice romana ha pubblicato la cover di Per un’ora d’amore, inserita nella colonna sonora del film Anni da cane, e il singolo Morphina.

Nel 2021, invece, Ditonellapiaga ha pubblicato il singolo Spreco di Potenziale e l’EP Morsi e il singolo Non ti perdo mai, scritto con Fulminacci.

Il 14 gennaio 2022, uscirà il suo primo album, Camouflage.