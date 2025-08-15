Diletta Leotta dove vive la conduttrice: l’appartamento di lusso sullo skyline di Milano

Un appartamento luminoso e di design nel cuore di Milano, tra comfort esclusivi e dettagli ricercati: dove vive Diletta Leotta.

Tra le vie più moderne e animate di Milano, alcune costruzioni si distinguono per l’architettura avveniristica e la posizione privilegiata. Porta Nuova è uno di quei quartieri in cui il design incontra il lusso, trasformando ogni abitazione in un piccolo gioiello di stile. Non è un caso che molti personaggi del mondo dello spettacolo abbiano scelto proprio questa zona come rifugio urbano.

Milano non è solo la capitale della moda e degli affari: è anche una città che offre scorci sorprendenti e panorami unici. Chi abita ai piani alti di certi complessi residenziali gode di una prospettiva che cambia con le stagioni e con la luce del giorno. Il tramonto dietro i grattacieli, ad esempio, regala immagini difficili da dimenticare.

Negli ultimi anni, l’idea di vivere in uno spazio che unisca comfort, estetica e funzionalità ha guadagnato sempre più consensi. Gli open space luminosi, i materiali pregiati e le soluzioni d’arredo personalizzate sono diventati la firma di alcune abitazioni iconiche. Luoghi dove ogni dettaglio è studiato per trasmettere calore senza rinunciare alla modernità.

In questo contesto, l’abitare assume una dimensione quasi scenografica: ampie vetrate che incorniciano lo skyline, terrazzi curati nei minimi particolari e ambienti interni che sembrano set fotografici. Non stupisce che proprio qui si trovino case capaci di raccontare, in ogni angolo, la personalità di chi le vive.

Un rifugio luminoso tra vetro e design

Come racconta Today, Diletta Leotta, siciliana di origine e ormai milanese d’adozione, ha scelto di vivere in un appartamento nel complesso “Giardini d’Inverno” a Porta Nuova. Qui, tra serre, piscina sul tetto e soli 95 appartamenti, ogni residenza è pensata per offrire il massimo in termini di eleganza e comfort. L’abitazione della conduttrice si distingue per l’ampio open space, parquet chiaro e una parete in marmo che ospita un camino decorativo beige.

La palette cromatica predilige tonalità chiare, dal bianco panna del grande divano angolare fino alle superfici lucide della cucina, completata da sgabelli in velluto tortora e lampadari pendenti sull’isola. L’insieme crea un’atmosfera raccolta e accogliente, senza rinunciare a un tocco contemporaneo.

La casa che racconta la vita privata

Il terrazzo, rivestito in legno e arredato con poltroncine in vimini e tavolo in vetro, è il luogo ideale per ammirare il panorama di Porta Nuova. Qui grandi piante rendono lo spazio ancora più ospitale. All’interno non manca una palestra privata, dove la conduttrice pratica yoga e fitness.

Da pochi mesi mamma, Diletta ha curato nei dettagli anche la cameretta della piccola Aria, puntando su colori neutri e tocchi di rosa. Adesivi a forma di mongolfiera, stelle e nuvole decorano le pareti, mentre il lettino a forma di casetta con lucine a stella completa un ambiente che unisce semplicità e calore. Una casa che, pur nel lusso, conserva un’anima intima e familiare.